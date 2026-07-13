Martedì 14 luglio Not(t)e di Luna a Collepasso con Sina Quartet

COLLEPASSO (Lecce) – Continua l’ottava edizione di NOT(t)E DI LUNA, il festival diretto dal sassofonista salentino Diego Vergari che porta la grande musica classica in alcuni dei luoghi più suggestivi del Salento, trasformando piazze e cortili storici in palcoscenici a ingresso libero.

Prossimo appuntamento martedì 14 luglio alle 21 nella Corte interna del Palazzo Baronale di Collepasso. Protagonista SINA QUARTET, formazione internazionale di sassofoni formata da Nico Chirichella (Italia, sax soprano), Sofia Jimenez Martinez (Spagna, sax contralto), Irene Del Palacio (Spagna, sax tenore), Ana Alfaro Alejos (Spagna, sax baritono), con la partecipazione di Diego Vergari (Sax). Il programma spazia tra musica spagnola, brasiliana e opere originali per sassofono, con opere di Iturralde, Siebert, Braga: ritmo infuocato, melodie cantabili e passione, per un concerto dinamico con sonorità potenti e ricercate.

Il festival continua giovedì 16 luglio: alle 21 nel Cortile delle Scuderie del Palazzo Filomarini a Cutrofiano protagonista sarà Isabella Fabbri, sassofonista e compositrice italiana tra le più innovative del panorama internazionale. La sua musica – una trama multi-genere che fonde suoni acustici ed elettronici –nasce con l’intento di diffondere messaggi di consapevolezza, traendo ispirazione da tradizioni spirituali di diverse culture del mondo. A Cutrofiano presenta il suo ELEMENTA – Un viaggio sonoro tra gli elementi della natura. Guida il pubblico tra terra, fuoco, acqua e aria associati a diversi aspetti dell’essere umano. Affondando le radici nello sciamanesimo, dove la natura è principale maestra e guida dell’uomo, l’album intreccia atmosfere elettroniche animate dal suono di quattro sax – ciascuno simbolicamente legato a un elemento naturale – con brani vocali evocativi ispirati ai canti medicina degli sciamani della foresta amazzonica. Ogni brano invita l’ascoltatore a riconoscere gli elementi della natura prima di tutto dentro di sé, oltre che nel mondo esterno, onorandoli e rispettandoli come pilastri fondamentali della vita.

NOT(t)E DI LUNA si chiude venerdì 17 luglio alle ore 21 nell’Ex Monastero Santa Chiara, in Piazzetta Galluccio, a Galatina. Protagonisti Antonio Garcia Jorge (sassofono soprano) e Mariagrazia Lioy (piano) in un programma interamente dedicato alle melodie tradizionali della musica europea con opere di Ravel, Prokofiev, K. Penman e Shostakovich, per sassofono soprano e pianoforte.

Antonio Garcia (Spagna) si è affermato come uno dei sassofonisti più importanti della sua generazione, coniugando una solida formazione accademica con un’intensa carriera artistica internazionale. Vincitore di alcuni dei concorsi più importanti per il saxofono classico come l’Andorra Sax Fest, è attualmente anche un didatta tra i migliori del panorama spagnolo (Catedratico di Saxofono presso il Conservatorio Superior de Musca de Murcia – Spagna).

Mariagrazia Lioy (Italia), è una pianista e concertista salentina tra le più apprezzate nel panorama nazionale. Affianca a una grande attività concertistica, la docenza presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

L’ottava edizione di NOT(t)E DI LUNA è organizzata dall’Associazione Culturale ArtisticaMente in Movimento con il patrocinio e il contributo dei Comuni di Cutrofiano, Galatina e Collepasso.