La fauna del Salento: il barbagianni

Un fantasma bianco che attraversa la notte, un battito d’ali così silenzioso da sembrare irreale, due occhi scuri e profondi incastonati in un disco facciale a forma di cuore. È lui, il barbagianni.

Il barbagianni, nome comune del Tyto alba è senza dubbio uno dei rapaci notturni più affascinanti e specializzati del nostro ecosistema, una presenza fondamentale che popola le campagne, i vecchi casolari e in alcuni casi i campanili del Salento.

Dal punto di vista strettamente morfologico, questo fustigatore dei roditori è un capolavoro di ingegneria evolutiva, il suo piumaggio, dominato da sfumature fulve e screziature grigie sul dorso e da un bianco candido sul ventre, è incredibilmente soffice. Le estremità delle penne remiganti sono dotate di una fine frangia pettinata che frammenta i vortici d’aria, annullando l’attrito e permettendo un volo completamente silenzioso. Questa particolarità gli consente di piombare sulle prede senza che queste avvertano il minimo fruscio.

Ma il vero fulcro della sua anatomia venatoria è il disco facciale: quella caratteristica conformazione cardiaca funge da vera e propria parabola parabolica naturale, convogliando i suoni più impercettibili verso le aperture auricolari, che sono asimmetriche.

Questa asimmetria permette al barbagianni di calcolare la provenienza di un rumore sia sul piano orizzontale che su quello verticale, cacciando con successo anche nel buio più assoluto, basandosi unicamente sull’udito.

Il legame tra il barbagianni e il nostro territorio è storico, fatto di coesistenza e, purtroppo, di antiche leggende, frequenta gli ambienti aperti delle campagne salentine, le zone ulivetate e le macchie mediterranee, dove trova abbondanza di piccoli mammiferi come arvicole, topi e ratti, svolgendo un ruolo di regolatore ecologico insostituibile.

Nel folklore locale, il barbagianni è stato spesso associato a presagi funesti, il suo verso è un soffio rauco, stridulo e prolungato, una sorta di respiro profondo e metallico che lacera il silenzio.

Tutto questo, unito al suo piumaggio bianchissimo che brilla alla luce della luna, lo ha fatto scambiare più volte per uno spettro. Un tempo, quando un barbagianni si appoggiava sul tetto di una casa o vicino a una finestra per lanciare il suo richiamo, nelle si diffondeva il timore di una sventura imminente o di una morte vicina.

In realtà, l’animale cercava semplicemente un varco per entrare nel sottotetto o cacciava i topi attirati dalle dispense domestiche. Fortunatamente, la cultura contadina sapeva anche riconoscerne il valore, considerandolo una presenza benaugurante all’interno delle masserie, dove veniva tollerato e persino protetto come un efficientissimo “derattizzatore” naturale.

Oggi la sopravvivenza del barbagianni in Salento si trova a un bivio. Se da un lato l’abbandono di alcune strutture storiche offre potenziali siti di nidificazione, dall’altro la frammentazione degli habitat con l’uso massiccio di rodenticidi in agricoltura, che avvelenano indirettamente i rapaci attraverso le loro prede, ne sta decimando il numero.

Per questo, come sempre, si auspica un ritorno ad una cultura non specista che permetta una coesistenza su un pianeta che in fondo non ci appartiene.