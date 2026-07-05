Tragedia in mare, potrebbe essere di Mimmo Piepoli il corpo ritrovato in Libia dopo due mesi

LIBIA/SALENTO – La drammatica incertezza che avvolgeva la sorte di Mimmo Piepoli, il kitesurfista salentino di 39 anni svanito nel nulla il scorso 1° maggio a Porto Cesareo, potrebbe essere arrivata al capolinea più drammatico.

Il cadavere di un uomo, che si presume possa appartenere al trentanovenne, è stato infatti individuato lungo il litorale libico, nei pressi di Bengasi.

Ad accendere i riflettori su questa pista internazionale è stata una segnalazione intercettata su Facebook; le forze dell’ordine e le autorità diplomatiche si sono subito attivate, avviando le procedure per il prelievo del DNA della madre del kiter, necessario per il definitivo riscontro genetico.

Piepoli, residente a Erchie nel brindisino, lascia la moglie e due figli piccoli. La sua grande passione per gli sport acquatici lo aveva spinto, in quel giorno di festa di inizio maggio, a concedersi una sessione di kitesurf nella Baia Grande, nell’area tra Torre Chianca e Torre Lapillo.

Le condizioni meteo di quella giornata erano però proibitive, segnate da forti raffiche di tramontana: secondo i rilievi degli investigatori, proprio il vento impetuoso avrebbe spinto l’uomo al largo, rendendo impossibile il rientro a riva e facendolo scomparire nel nulla.

I soccorsi, scattati immediatamente, avevano inizialmente setacciato ogni palmo di mare di fronte a Porto Cesareo, per poi allargare il raggio d’azione all’intero Canale d’Otranto, senza purtroppo esito.

Con il passare dei giorni si era fatta strada l’ipotesi che le forti correnti del Mediterraneo centrale avessero trascinato il corpo a centinaia di chilometri di distanza. Il tragico ritrovamento sulle coste della Cirenaica sembra confermare questo scenario.

Attualmente sono in corso i contatti tra le istituzioni italiane e quelle libiche per completare i protocolli di identificazione e organizzare il successivo rimpatrio della salma.