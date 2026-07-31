Lecce-San Cataldo, Rotundo lancia l’allarme: “Quel tratto è pericolosissimo, si intervenga prima che sia troppo tardi”

La strada che collega Lecce a San Cataldo torna al centro dell’attenzione per le condizioni del manto stradale. A sollevare il problema è il presidente della Commissione Controllo XI, Antonio Rotundo, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta all’assessore ai Lavori pubblici e al dirigente del settore, chiedendo un intervento urgente per eliminare le criticità presenti lungo l’arteria. L’esponente dell’opposizione lancia un appello all’amministrazione comunale affinché si agisca tempestivamente, evitando che il degrado della carreggiata possa trasformarsi nell’ennesimo incidente dalle conseguenze drammatiche. “Il tratto della Lecce-San Cataldo è pericolosissimo, bisogna intervenire prima che succeda l’irreparabile”, avverte Rotundo.

Nel documento il consigliere comunale evidenzia come lungo la strada siano presenti diversi tratti con asfalto dissestato che rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione. La situazione più critica, sottolinea, riguarda l’ultimo segmento in direzione della marina leccese, dove si sono formate profonde buche e vistosi avvallamenti al centro della carreggiata. Una condizione che, secondo Rotundo, espone gli automobilisti a continui rischi, ma che diventa ancora più insidiosa per motociclisti, scooteristi e ciclisti, costretti a evitare le voragini con manovre improvvise o a transitare su un fondo stradale fortemente compromesso.

Attraverso l’interrogazione, il presidente della Commissione Controllo XI chiede all’amministrazione comunale quali iniziative urgenti intenda adottare per ripristinare il tratto interessato e garantire condizioni di sicurezza adeguate a tutti gli utenti della strada. L’obiettivo è ottenere risposte rapide e, soprattutto, un intervento di manutenzione che elimini una situazione ritenuta ormai non più rinviabile, in una delle principali direttrici che collegano il capoluogo alla marina di San Cataldo e che, soprattutto nel periodo estivo, registra un intenso flusso di traffico. Per Rotundo la messa in sicurezza della carreggiata non può più attendere: il rischio è che l’attuale stato dell’asfalto possa provocare incidenti gravi, con conseguenze che, avverte, potrebbero rivelarsi irreparabili.