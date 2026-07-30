Progetto Lesmo, riavvio del servizio di bike sharing

LECCE – Comune di Lecce e Lesmos (LeBike Sharing Mobility System), con Fondazione con il Sud, potenziano e rilanciano il servizio di bike sharing in città, per una mobilità sostenibile ed inclusiva.

L’intervento è stato presentato, questa mattina, nell’Open space di Palazzo Carafa, dall’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia; dalla Mobility manager, Adriana Carecci; dal rup del progetto, Vincenzo De Lucia; da Andrea Alba e Maurizio Melito, per l’associazione “Ruotando”; da Pietro Drago, per “Spazio visibile”.

Le stazioni di servizio di bike sharing da nove diventeranno 12. Le nuove tre stazioni sono attivate:

– in piazza Muratore, nell’area antistante l’ospedale “Vito Fazzi”, punto di collegamento con la rete ciclabile esistente e il polo sanitario;

– tra piazza Palio e via Marinosci, punto di collegamento con le scuole, il palazzetto dello sport e l’hub di trasporto pubblico;

– all’interno del campus Ecotekne, in convenzione con l’Università del Salento, a vantaggio di studenti, ricercatori, lavoratori che si spostano tra la città e il Campus.

Il progetto rientra nella proposta di Lesmos con il quale l’associaizone “Ruotando” è risultata assegnataria delle risorse di Fondazione con il Sud, nell’ambito del bando “Ambiente 2021 – Mobilità sostenibile”, con una rete virtuosa di partner composta da Comune di Lecce, Asl Lecce, Università del Salento, Camera a Sud, Poiesis, Simtur, Sud Est e Cras.

Grazie al progetto Lesmos è stato implementato il servizio di bike sharing già esistente del Comune di Lecce, aumentando il numero di stazioni esistenti, dotandole di punti di ricarica per bici private, e potenziando il parco bici con mezzi elettrici e cargo bike. Presto sarà attivo anche il servizio on demand di mezzi speciali per persone con disabilità, come tricicli, tandem e hand bike.

<La mobilità sostenibile a Lecce compie un ulteriore passo avanti con il potenziamento del servizio di bike sharing – ha detto l’assessore Capoccia – un progetto concreto che guarda al futuro della città e alle esigenze quotidiane dei cittadini. Quando abbiamo avviato questo percorso, delle nove stazioni esistenti soltanto sei risultavano operative; le altre tre erano ferme da anni. Grazie alla nuova concessione e al progetto Lesmos siamo riusciti a recuperare e riattivare quelle postazioni, portando oggi la rete cittadina a 12 stazioni complessive, con una copertura urbana più capillare, moderna e funzionale. Un risultato importante che non riguarda soltanto l’aumento dei punti di accesso al servizio ma un vero potenziamento del sistema di mobilità sostenibile e inclusiva. Tutte le nuove stazioni sono state elettrificate e ogni postazione consente ai cittadini di ricaricare gratuitamente le biciclette private, favorendo la mobilità elettrica quotidiana. Inoltre, la flotta del bike sharing è stata ampliata e integrata con venti nuove e-bike, 11 cargo bike e, nel prossimo futuro, con tre biciclette dedicate alle persone diversamente abili>.

<Le cargo bike, già protagoniste della mobilità quotidiana in molte città europee, arrivano anche a Lecce per offrire un’alternativa concreta all’automobile privata – è intervenuto Andrea Alba, di “Ruotando” – Grazie alla loro versatilità, consentono il trasporto di persone e merci, dalla spesa ai piccoli carichi, rappresentando una soluzione ideale per gli spostamenti urbani. In molte realtà europee sono ormai considerate una valida alternativa alla seconda auto di famiglia, contribuendo a ridurre traffico, emissioni e occupazione dello spazio pubblico. Parallelamente, insieme all’Università del Salento, stiamo sviluppando un servizio innovativo di mobilità inclusiva, basato su mezzi speciali on demand, pensato per rispondere alle esigenze di spostamento delle persone con disabilità. L’obiettivo è rendere gli spostamenti urbani più accessibili, semplici e autonomi attraverso un servizio dedicato, attivabile su chiamata e costruito sulle reali necessità degli utenti>.

Per accedere al servizio è sufficiente scaricare l’app Weelo (disponibile per Ios e Android) e seguire i passaggi per la registrazione. E’ possibile registrarsi anche presso la sede di “Ruotando”, in via vecchia Frigole, 36, e ricevere la card magnetica per usufruire del servizio.