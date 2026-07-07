Intervento dei vigili del fuoco per prelevare un paziente dal piano alto di un edificio

Nardò (Lecce) – Gli operatori del 118 non riuscivano a prelevare un paziente dal piano alto di un edificio e così hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

L’episodio si è verificato ieri sera, a Boncore, frazione di Nardò. Ad intervenire sul posto una squadra di vigili del fuoco di Veglie e l’autoscala arrivata direttamente da Lecce. Per il 118, invece, l’automedica da Lecce e un’ambulanza della postazione di Torre Lapillo.