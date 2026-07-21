“Iliade Open Mic”, gli eroi di Omero si confessano con “il terzo segreto di satira” giovedì a “Chiari di Luna”

MAGLIE (Lecce) – Ancora nell’atrio del Liceo Capece di Maglie il nuovo appuntamento con “Chiari di Luna”, rassegna teatrale diretta da Massimo Giordano giunta alla sua ventiduesima edizione. Giovedì 23 luglio alle 21.15, come di consueto (con apertura porta alle 20.45), toccherà a “Iliade Open Mic”, che vede in scena Francesco Arienzo, Maurizio Bousso, Walter Leonardi, Alice Redini, Marco Ripoldi: ovvero “Il terzo segreto di satira”, collettivo milanese che fa il suo debutto a teatro e sceglie la forma della stand up comedy per raccontare con il solito stile irriverente e originalissimo il nostro presente, utilizzando le più grandi storie dell’antichità.

Partendo ovviamente con l’Iliade: infatti, non senza ironia e la giusta dose di improvvisazione, a parlare ai microfoni del “Troy Comedy Club” saranno finalmente i protagonisti del racconto omerico, dando vita e un vero e proprio “open mic”, ovvero un “microfono aperto” grazie al quale le figure carismatiche del grande classico mitologico racconteranno la loro versione della storia, senza filtri e senza menzogne. Sul palcoscenico si alterneranno Achille, prototipo dell’eroe greco giovane, guerriero terribile e invincibile, destinato a morte precoce e imperitura fama, cui toccherà difendersi dall’accusa di egocentrismo; Ulisse, ineffabile e vanaglorioso stratega; la “coppia dorata” causa della guerra, ovvero Paride ed Elena, che per la prima volta affronteranno i gossip per raccontare la loro versione della storia.

“Chiari di Luna” prosegue il 30 luglio con “Letizia va alla guerra”, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo; e, ancora, il 9 agosto con “Fedra”, sul palco Elisabetta Pozzi, il 13 e 14 agosto con Massimo Giordano in “Il viaggio a Napoli”, il 20 agosto con “Marcinelle”, a cura di Alt Academy Produzioni, il 25 e 26 agosto con Corte de’ Miracoli e “Molto rumore per nulla”, il 31 agosto con Claire Vallet e “Mio figlio Francesco”. Sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it.