Lecce, pazienza finita: Banda ancora bloccato, il club valuta provvedimenti

LECCE – L’U.S. Lecce ha comunicato che Lameck Banda, convocato per la ripresa delle attività sportive, non ha ancora fatto rientro in Italia. Il calciatore ha riferito il protrarsi di problematiche logistiche e burocratiche che, fino ad oggi, gli hanno impedito di raggiungere la squadra.
Il club giallorosso ha fatto sapere che procederà con gli opportuni approfondimenti per verificare le circostanze rappresentate dal giocatore e si riserva di adottare eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare, qualora si rendessero necessarie per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
Una situazione che resta da chiarire e che sarà seguita con attenzione nei prossimi giorni.
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