Notte di fuoco a Ugento: due auto distrutte dalle fiamme

UGENTO (Lecce) – Un violento incendio ha distrutto due automobili parcheggiate in strada nella notte dell’11 luglio a Ugento.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine e che la situazione potesse precipitare, garantendo l’incolumità dei residenti.

L’allarme è scattato intorno alle 02:30. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, proveniente dal Distaccamento di Gallipoli, è giunta d’urgenza in via Bologna a seguito delle segnalazioni dei cittadini, attirati dal fumo e dai bagliori delle fiamme.

Al loro arrivo, i caschi rossi si sono trovati di fronte a due vetture interamente avvolte dal fuoco. Il personale operativo ha avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, domando il rogo e provvedendo alla successiva messa in sicurezza dell’area.

Grazie alla rapidità delle manovre, si è riusciti a contenere il raggio d’azione dell’incendio, scongiurando conseguenze per le persone o ulteriori danni ai beni presenti nelle immediate vicinanze.

Una volta spenti gli ultimi focolai, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i necessari accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause che hanno fatto scaturire il rogo restano in corso di accertamento.