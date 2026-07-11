Notte di fuoco a Ugento: due auto distrutte dalle fiamme

UGENTO (Lecce) – Un violento incendio ha distrutto due automobili parcheggiate in strada nella notte dell’11 luglio a Ugento.
Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni vicine e che la situazione potesse precipitare, garantendo l’incolumità dei residenti.
L’allarme è scattato intorno alle 02:30. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, proveniente dal Distaccamento di Gallipoli, è giunta d’urgenza in via Bologna a seguito delle segnalazioni dei cittadini, attirati dal fumo e dai bagliori delle fiamme.
Al loro arrivo, i caschi rossi si sono trovati di fronte a due vetture interamente avvolte dal fuoco. Il personale operativo ha avviato immediatamente le operazioni di spegnimento, domando il rogo e provvedendo alla successiva messa in sicurezza dell’area.
Grazie alla rapidità delle manovre, si è riusciti a contenere il raggio d’azione dell’incendio, scongiurando conseguenze per le persone o ulteriori danni ai beni presenti nelle immediate vicinanze.
Una volta spenti gli ultimi focolai, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i necessari accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, le cause che hanno fatto scaturire il rogo restano in corso di accertamento.
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