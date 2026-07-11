La giunta Poli dà il via libera al grande Parco delle Mura Urbiche. Nessun campo per il Circolo Tennis: dovrà traslocare

LECCE – Il futuro del Circolo Tennis sembra ormai sempre più lontano dalla sua storica collocazione ai piedi delle Mura Urbiche. Con l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione da parte della Giunta comunale di Lecce, il progetto del nuovo Parco delle Mura Urbiche compie infatti un ulteriore passo avanti sul piano amministrativo, mentre si affievolisce anche la possibilità di preservare uno o due campi da tennis all’interno della futura area verde, soluzione che nelle ultime settimane era stata ipotizzata per mantenere un legame simbolico tra il circolo e la sede storica.

L’esecutivo guidato dalla sindaca Adriana Poli Bortone ha dato il via libera al Dip relativo all’intervento “Valorizzazione integrata sistema Mura urbiche. Sistemazione area ex Circolo Tennis e Corte Licci. Completamento Mura Urbiche”, atto indispensabile per avviare la gara destinata all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera. L’investimento, pari a 4,8 milioni di euro, sarà finanziato attraverso l’Accordo per la Coesione e i fondi FSC 2021-2027 della Regione Puglia.

L’obiettivo dell’amministrazione è completare il recupero del tratto nord-occidentale della cinta muraria cinquecentesca, ampliando l’attuale Parco delle Mura Urbiche con un nuovo grande spazio pubblico capace di collegare le aree verdi, le mura storiche e il tessuto urbano circostante. Il documento approvato definisce gli indirizzi tecnici che guideranno la progettazione, fissando obiettivi, prestazioni richieste, quadro economico e cronoprogramma dell’intervento, oltre a recepire gli esiti del percorso partecipativo che ha coinvolto cittadini, associazioni e ordini professionali.

Nel provvedimento, però, non compare alcun riferimento al futuro del Circolo Tennis, nonostante l’area occupata dallo storico sodalizio rappresenti uno dei punti cardine della riqualificazione. Il confronto tra Palazzo Carafa e il circolo resta infatti in una fase di stallo, così come non registra sviluppi concreti l’ipotesi del trasferimento nella struttura di via Potenza, individuata come possibile nuova sede. Nei giorni scorsi il presidente del Circolo Tennis, Giuseppe Giliberti, ha avviato la predisposizione di una relazione contenente osservazioni e proposte da sottoporre all’amministrazione comunale. Tra le ipotesi emerse vi era anche la disponibilità del sodalizio ad assumere la gestione del futuro impianto di via Potenza, purché all’interno del nuovo Parco delle Mura Urbiche venissero mantenuti uno o due campi da tennis, consentendo così al circolo di conservare una presenza nella sede storica. Una soluzione che, almeno allo stato attuale, appare però sempre più difficile da realizzare, considerato che la delibera approvata dalla Giunta non contiene alcun elemento che lasci intendere la volontà di mantenere spazi destinati all’attività tennistica.

L’amministrazione Poli tira dritto e non sembra voler concedere nulla. L’iter del grande progetto di riqualificazione procede dunque senza rallentamenti, mentre resta ancora da definire uno degli aspetti più delicati dell’intera operazione: il trasferimento definitivo del Circolo Tennis e la chiusura di una presenza storica destinata, salvo cambi di rotta, a lasciare spazio al nuovo grande parco urbano che completerà il sistema delle Mura Urbiche.