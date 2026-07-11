Ritrovato nella notte l’anziano scomparso a Taviano: era in un terreno vicino al paese

TAVIANO (Lecce) – Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di un anziano, ospite di una struttura assistenziale di Taviano, che si era allontanato nel primo pomeriggio di ieri facendo perdere le proprie tracce. L’uomo è stato rintracciato nella notte all’interno di un terreno poco distante dal centro abitato.

La macchina dei soccorsi si era attivata ufficialmente ieri sera intorno alle 20:30, con la convocazione di un tavolo tecnico urgente presso la Prefettura di Lecce.



L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Prefettura stessa, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, uniti per avviare formalmente il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Sul campo è sceso il personale specializzato dei Vigili del Fuoco in TAS (Topografia Applicata al Soccorso), supportato dal Capo Turno Provinciale e dal Funzionario di Servizio per il coordinamento delle operazioni.

Insieme a loro hanno operato in stretta sinergia i militari della Stazione dei Carabinieri di Taviano e i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, che hanno setacciato palmo a palmo le aree individuate tra il territorio di Melissano, il comprensorio di Taviano e le zone limitrofe.

La svolta è arrivata intorno alle 02:10 della notte, quando l’anziano è stato finalmente individuato. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto da parte del personale di soccorso, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato presso l’Ospedale di Casarano per i necessari accertamenti clinici.