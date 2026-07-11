Il Lecce continua a sfoltire, dopo Ramadani un altro titolare in uscita

Domani comincerà ufficialmente la stagione 26/27 del Lecce, ma al primo raduno giallorosso mister Di Francesco non vedrà facce nuove. Nemmeno una. Il mercato in entrata è ancora in stand-by. È risaputo da giorni e, almeno per il momento, non sono attesi annunci imminenti. E dopo la cessione di Ylber Ramadani al Corum FK, Antonino Gallo è il prossimo indiziato a lasciare il Salento. Il terzino potrebbe seguire proprio Ramadani al Corum, squadra neopromossa nella Süper Lig turca, che secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, avrebbe formalizzato un’offerta di 2 milioni di euro più bonus al Lecce per il difensore classe 2000.

Dopo 7 stagioni in giallorosso (esclusa la parantesi di 6 mesi in prestito alla Virtus Francavilla da gennaio a giugno 2020), Gallo potrebbe avere voglia di fare una nuova esperienza dopo aver collezionato 182 presenze con la maglia del Lecce. La proposta della società che quest’anno militerà nel massimo campionato turco potrebbe allettare il calciatore palermitano, ma l’offerta di 2 milioni più bonus per il Lecce potrebbe non bastare per convincere il club salentino a lasciarlo partire.

Sinora il responsabile dell’Area Tecnica Stefano Trinchera sta monetizzando, in attesa di piazzare i primi colpi in entrata. Tra la cessione di Camarda (contro-riscattato dal Milan), Ramadani e l’operazione che ha portato l’ex Lecce Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona all’Atletico Madrid (grazie al contributo di solidarietà FIFA), la società di via Colonnello Costadura ha incassato circa 2,5 milioni di euro. Se dovesse partire anche Antonino Gallo, il Lecce potrà finalmente reinvestire sul mercato nuovi capitali per iniziare a disegnare la rosa della prossima stagione, che per la prima volta nella sua storia calcherà i campi della Serie A per il quinto anno consecutivo.

Alcuni colpi potrebbero essere già in canna, ma adesso la priorità del club del presidente Sticchi Damiani è quella di fare cassa per rispettare i parametri legati ai bilanci e alla sostenibilità, senza rinunciare all’obiettivo di consegnare ad Eusebio Di Francesco una squadra competitiva in vista dell’inizio del campionato.