Lavoro nel Salento: 486 posizioni aperte nel leccese. Al via l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia

PUGLIA – L’attività dello Sportello Territoriale Operativo Permanente di ARPAL Puglia contro il caporalato presso la Foresteria Boncuri, a Nardò, continua a dare risultati. Nei giorni scorsi, un’importante cooperativa agricola del Salento ha effettuato cento assunzioni regolari di braccianti agricoli, ricorrendo esclusivamente ai canali pubblici e gratuiti del Centro per l’Impiego di Nardò. Non si tratta solo di intermediazione legale e di contratti in regola, ma di un sistema di tutele completo. Le aziende che collaborano con il progetto garantiscono, infatti, ai lavoratori sia l’accesso ai servizi della struttura di Boncuri (alloggio, mensa, corsi di lingua, etc.) sia il trasporto gratuito per i campi. Per rafforzare l’asse con il mondo imprenditoriale, Arpal Puglia e la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale della Regione Puglia hanno ideato e stanno distribuendo un’apposita guida anticaporalato per le imprese, dal titolo “Coltiviamo Legalità. Insieme”, scaricabile liberamente al seguente link: https://tinyurl.com/9mu339k9 .

IL REPORT SETTIMANALE: 486 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI.

LECCE – Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 486 posizioni aperte, distribuite su 215 annunci.

Il bollettino vede in primo piano il settore costruzioni e installazione impianti con 98 posizioni aperte seguito dal settore delle telecomunicazioni che conta 60 posizioni aperte e dal comparto turismo, ristorazione, food delivery con 50 posizioni. Il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero registra 48 posizioni aperte.A seguire il settore del commercio con 41 posizioni aperte, il comparto riparazione veicoli e trasporti con 25 disponibilità,il settore amministrativo e informatico che ne offre 23 e il settore pulizie e multiservizi con 22 posizioni aperte.Il settore sanità, servizi alla persona e farmaceutico offre 19 posizioni. Infine, si segnalano per il settore industria e metalmeccanico 17 posizioni aperte; per il comparto agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente 14 opportunità e per l’industria del legno sei posizioni aperte.Il comparto bellezza e benessere ne offre cinque e, per terminare,il settore pedagogico e istruzione ha quattro disponibilità. Per quanto riguarda il Collocamento Mirato, sono disponibili due posizioni per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e dieci posizioni per persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).Il bollettino include, infine, offerte per sette tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

Al via l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a un’assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.

Il 27° report 2026 offerte di lavoro di Arpal Puglia al seguente link:

https://tinyurl.com/5n6e9cfj