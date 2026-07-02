Le Pitruse – Storie Di Pietra: un percorso narrativo nella pietra di Cursi, in forma di performance teatrale

CURSI (Lecce) – Venerdì 3 luglio 2026, ore 19.00 con una passeggiata itinerante nel Parco delle cave della pietra Leccese di Cursi prenderà il via la seconda edizione de Le Pitruse – Storie Di Pietra. Una performance teatrale nata da una raccolta di storie sulla pietra narrate da chi, in un modo o nell’altro, in maniera diretta o indiretta, con questa materia nella sua vita è venuto a contatto.

Le Pitruse è una collezione di appunti di viaggio, un processo autenticamente creativo che attraversa più ambiti connessi alla pietra leccese e ai suoi luoghi con l’obiettivo di promuoverne la memoria e il suo valore anche nelle nuove generazioni.

Una creazione condivisa di un gruppo di persone che partecipano al laboratorio di teatro di comunità di Cursi, nato in seno al progetto Viva e che prosegue da ormai 5 anni, condotto dall’artista e operatrice culturale Alessandra De Luca.

Un viaggio antropologico nella pietra di Cursi con i testi, i ricordi, i racconti, i corpi e le voci di Luigi Chilla, Anna Cotardo, Adalgisa Cutazzo, Maria Abbondanza De Luca, Nino De Luca, Elia De Donno, Gilda Grande, Anna Lanciano, Fernando Melcore, Ada Palma, Luigia Palma, Paolo Palma, Mirco Pasca, Matilde Cancelli, testi di Romeo Treglia, cura di Alessandra De Luca con la consulenza scientifica Ing. Luigi Marrocco.

Quest’anno per la prima volta ad ospitare la performance de Le Pitruse, sarà l’antica cava di pietra leccese di Mirko Pasca che ha dedicato cura e attenzione per l’allestimento, un site-specific straordinario che rende ancora più unica e speciale l’intera rappresentazione.

“Le Pitruse” e il laboratorio di teatro di comunità sono realizzati nell’ambito di Luoghi Comuni, progetto “Cava Casa Comune” promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese. Un format narrativo adatto a un pubblico sia di adulti che di ragazzi e ragazze perchè utilizza lo strumento particolarmente partecipativo e coinvolgente del teatro come linguaggio per trasmettere in modo non convenzionale informazioni sul territorio di appartenenza, i mestieri tradizionali, la propria cultura e la propria storia.

Ritrovo nei pressi del cimitero comunale, ingresso gratuito. Sono fortemente consigliati abbigliamento e scarpe comodi. Per partecipare prenotare a: ecomuseo.pietraleccese@gmail.com o al numero 3898486890