Minacce alla madre cardiopatica per i soldi e acquistare droga: indagato militare della Marina

TRICASE (Lecce) – Avrebbe fatto vivere gli anziani genitori (la madre, tra l’altro, affetta da patologie cardiache) in un clima di perenne paura e di continua soggezione perché pretendeva continue somme di denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti. Nei guai è finito un insospettabile: un maresciallo della Marina militare, di 53 anni, originario di Tricase. L’uomo, con un’ordinanza a firma della gip Anna Paola Capano, è stato allontanato dall’abitazione di famiglia perché indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

Le sopraffazioni andavano avanti da tempo. Almeno da gennaio 2025. In più occasioni i genitori avevano chiesto, negli ultimi mesi, l’intervento delle forze dell’ordine, ma, sistematicamente, preferivano non denunciare “per paura di subire ritorsioni”. A nulla è valso il tentativo della sorella di gestire lo stipendio del maresciallo per contingentare le spese. Il maresciallo, in casa, diventata una furia. Quando i familiari si rifiutavano di consegnargli i soldi (quota fissa di 50 euro) andava in escandescenza: danneggiava il mobilio, le suppellettili, sferrava calci e pugni sulle pareti di casa, come accaduto soltanto poche settimane addietro (correva l’11 giugno). Quella notte, i genitori, ormai esasperati, allertarono le forze di polizia. Ma, come detto, non denunciarono.

Lui, però, non placò la sua ira e si scagliò verbalmente contro il padre e la madre: “La prossima volta, quando chiamerete le forze dell’ordine, sarò più veloce io di loro” minacciando “che avrebbe dormito con un piccone sotto il letto”. Così, dopo l’ennesimo episodio di violenza nei loro riguardi, i due anziani hanno deciso di denunciare il figlio ai carabinieri.

“L’indagato – scrive la gip nell’ordinanza – con il suo contegno minaccioso, arrogante e prepotente nei confronti dei genitori, incurante della loro età e soprattutto delle problematiche di salute della madre, li ha spesso costretti a consegnargli somme di denaro. Per la gip, ad ogni modo, la misura del divieto di avvicinamento è stata comunque ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, alla presenza del proprio avvocato Giovanni Montagna, il maresciallo ha chiesto scusa ammettendo di aver chiesto effettivamente continue somme di denaro per acquistare sostanza stupefacente.