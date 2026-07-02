San Cataldo, sprint sulla darsena: via al progetto da 5,1 milioni. Domani atteso il nome del nuovo gestore

LECCE – La riqualificazione della darsena di San Cataldo entra in una fase decisiva. Da un lato il via libera della giunta guidata da Adriana Poli Bortone al progetto da 5,1 milioni di euro destinato a eliminare il problema dell’insabbiamento del porto; dall’altro l’attesa per conoscere il soggetto che gestirà l’approdo turistico. Proprio domani, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare l’esito della procedura avviata dal Comune, alla quale hanno partecipato quattro diverse società, chiamate a contendersi l’affidamento della gestione.

L’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta un passaggio fondamentale per sbloccare uno degli interventi più attesi sulle marine leccesi. L’opera è finanziata attraverso il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Lecce-Brindisi-Costa Adriatica”, con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, e rientra nel lotto 1D del programma “La Spiaggia Urbana”, inserito nel più ampio piano di investimenti da oltre 51 milioni di euro destinato alla riqualificazione del litorale.

Il progetto punta ad affrontare in maniera strutturale il fenomeno che negli ultimi anni ha compromesso la funzionalità del porticciolo. Sono previsti il prolungamento del molo foraneo e del braccio a terra della darsena per modificare il moto delle correnti marine e limitare l’accumulo di sabbia all’ingresso dell’approdo. L’intervento comprende anche il dragaggio della darsena e del canale di accesso, il ripristino delle quote di fondo, il recupero della passerella sul canale di collegamento, la demolizione e ricostruzione di alcune opere esistenti, oltre alla sistemazione delle aree interessate e alla realizzazione delle infrastrutture complementari.

L’iter progettuale è stato accompagnato da approfonditi studi meteomarini, geologici, ambientali e paesaggistici, dal monitoraggio della posidonia oceanica e dalle verifiche archeologiche previste durante la fase autorizzativa. Con l’approvazione della delibera comunale si completa inoltre l’ultimo adempimento necessario per consentire alla Regione Puglia di chiudere il Procedimento autorizzatorio unico regionale, già definito positivamente nella Conferenza dei servizi dello scorso 30 aprile. Il progetto, elaborato dalla società Bc Engineering, ha superato la verifica tecnica affidata a Visa Engineering ed è stato successivamente validato dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Silvio Cillo.

Ora il programma entra nella fase realizzativa. L’intervento sarà affidato attraverso un appalto integrato, che comprenderà sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di rispettare il cronoprogramma fissato dal finanziamento statale e arrivare alla firma del contratto entro il 31 dicembre 2026. Parallelamente procede anche la partita sulla gestione dell’approdo. L’intenzione dell’amministrazione è quella di far partire il nuovo affidamento in parallelo con il grande intervento infrastrutturale, dopo la pulizia straordinaria già eseguita nelle scorse settimane per consentire la ripresa delle attività portuali in attesa delle opere definitive. Un doppio passaggio che punta a restituire a San Cataldo una darsena pienamente operativa, più sicura e finalmente protetta dal cronico problema dell’insabbiamento.