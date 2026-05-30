Darsena di San Cataldo, la minoranza attacca: “Servono soluzioni concrete, non annunci”

LECCE – I consiglieri moderati del centrosinistra (Christian Gnoni, Antonio De Matteis, Marco Del Matteis, Giovanni Occhineri e Andrea Fiore), dopo aver letto con attenzione l’intervento dell’Amministrazione comunale sul futuro della Darsena di San Cataldo (una delibera della giunta Poli di ieri), nel quale si prospettano due possibili strade (una nuova gestione affidata a un soggetto esterno oppure una gestione diretta da parte del Comune), esprimono diverse perplessità:

“Riteniamo che la priorità non possa essere individuata nelle modalità di gestione, bensì nella concreta possibilità di rendere la struttura nuovamente fruibile. Prima di discutere chi dovrà amministrare la Darsena, sarebbe opportuno chiarire come si intenda superare gli ostacoli che ne impediscono oggi la piena operatività.

Ci chiediamo, infatti, come si possa pensare di attrarre un nuovo imprenditore disposto a investire e assumersi responsabilità gestionali per pochi mesi, quando una società con esperienza nella gestione di diversi porti turistici non è riuscita a garantire la sostenibilità dell’attività pur disponendo di un contratto triennale.

Allo stesso modo, desta perplessità l’ipotesi di una gestione diretta da parte del Comune. Una scelta di questo tipo richiederebbe competenze tecniche specifiche, personale qualificato per gli aspetti amministrativi e operativi, oltre a risorse economiche adeguate. Ad oggi non risulta che l’ente disponga né dell’esperienza diretta nella gestione di porti e darsene né delle disponibilità finanziarie necessarie per affrontare un simile percorso.

Inoltre, non si può ignorare un dato evidente: l’Amministrazione è a conoscenza da molti mesi delle condizioni di inagibilità della Darsena e delle criticità che ne impediscono l’utilizzo. Allo stesso modo, è noto da tempo che il dragaggio rappresenta un intervento imprescindibile e che, per consentire la piena operatività della struttura durante la stagione estiva, tali lavori devono essere completati entro il 30 aprile, cioè prima dell’inizio della stagione balneare.

Per questo motivo riteniamo che sia necessario evitare annunci prematuri e presentare ai cittadini un piano realistico, sostenibile e supportato da certezze tecniche ed economiche. La Darsena di San Cataldo merita una strategia chiara e credibile, con tempi definiti, risorse individuate e interventi concretamente realizzabili, non ipotesi che rischiano di alimentare aspettative senza offrire soluzioni concrete”.