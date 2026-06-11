San Cataldo, il Comune pubblica il nuovo avviso per l’affidamento della Darsena. L’assessore Scorrano ottimista

LECCE – La darsena di San Cataldo resta aperta e il Comune di Lecce accelera per evitare che il porticciolo rimanga senza gestione nel pieno della stagione estiva. È stato pubblicato il nuovo avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici disponibili ad assumere, in via temporanea, la concessione dello specchio acqueo e dei servizi connessi fino al 31 ottobre 2026. Una procedura d’urgenza resa necessaria dopo la conclusione anticipata del rapporto con Salento Navigando, la società che nel 2023 si era aggiudicata la gestione della struttura.

Il nuovo affidamento, disposto sulla base della delibera di giunta del 29 maggio scorso, consentirà di mantenere attivo il servizio di ormeggio in attesa dei grandi lavori di riqualificazione già finanziati con 5,1 milioni di euro attraverso il Cis Lecce-Brindisi-Costa Adriatica. Gli interventi, che dovrebbero partire dal 31 gennaio 2027, prevedono il completamento delle opere di adeguamento e sicurezza e soprattutto il prolungamento dei moli all’ingresso del canale, soluzione individuata per contrastare definitivamente i problemi di insabbiamento che negli ultimi anni hanno compromesso il funzionamento dell’infrastruttura.

Gli operatori interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 17 giugno. Tra i requisiti richiesti figurano l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività di gestione di servizi portuali per la nautica da diporto e la capacità di garantire alcuni servizi essenziali, tra cui venti posti gratuiti per la pesca professionale, tre ormeggi riservati alle Forze dell’ordine e almeno tre posti destinati alle unità in transito. Per l’utilizzo delle aree e dei locali comunali è previsto un canone di 1.200 euro mensili, oltre ai canoni demaniali e alle spese di gestione. Nel comunicato diffuso per annunciare la pubblicazione dell’avviso, l’assessore all’Urbanistica Gianpaolo Scorrano ricostruisce le ragioni che hanno portato alla nuova procedura e ribadisce la volontà dell’amministrazione di non interrompere il servizio.

“È noto a tutti che, lo scorso mese di maggio, la Salento Navigando Srl, l’unica società che nel 2023 aveva fatto un’offerta e che pertanto si era aggiudicata il bando Salvemini a procedura ristretta, ha richiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del rapporto concessorio, determinando così l’improvvisa interruzione della gestione del servizio di ormeggio natanti e imbarcazioni da diporto della Darsena di San Cataldo.

Quanto sopra nonostante gli innumerevoli sforzi dell’amministrazione al fine di addivenire a un componimento bonario con la stessa società e garantire in tal modo il funzionamento della struttura almeno per la stagione estiva 2026.

Purtroppo, tutti i tentativi intrapresi dall’amministrazione comunale per ricucire lo strappo con la Salento Navigando che, a onor del vero, si è resa disponibile, sono stati letteralmente vanificati dalle richieste di risarcimento danni di alcuni diportisti che non hanno inteso recedere dal contenzioso intrapreso con la società concessionaria. Alla luce di quanto sopra la Giunta comunale, con deliberazione n. 221 del 29 maggio 2026, ha dato immediatamente mandato al dirigente del settore urbanistico di predisporre apposita manifestazione di interesse al fine di assegnare in concessione demaniale provvisoria, ex articolo 36 del Codice della Navigazione, la gestione dello specchio acqueo demaniale marittimo della Darsena di San Cataldo per il servizio di ormeggio dei natanti e imbarcazioni da diporto e dei servizi annessi e complementari a terra.

Pertanto comunico che il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio ha pubblicato, in data odierna, l’avviso di manifestazione di interesse che consentirà, da giovedì 11 giugno 2026 e fino alle ore 12 del 17 giugno 2026, di verificare l’eventuale disponibilità di operatori economici interessati alla concessione demaniale provvisoria per la gestione dello specchio acqueo della Darsena di San Cataldo sino al 31 ottobre 2026.

La temporaneità dell’affidamento è dovuta all’avvio dei lavori di prolungamento del molo di ingresso al canale di collegamento con il bacino e il completamento del dragaggio dello specchio acqueo della darsena, già finanziati per un importo di 5.100.000 euro, previsti a partire dal 31 gennaio 2027, che risolveranno definitivamente i problemi di insabbiamento verificatisi nel passato e, ancor più, negli ultimi tempi.

Qualora alla suddetta manifestazione non dovesse partecipare alcun operatore, considerata la rilevanza del servizio, essenziale per la collettività ed in particolare per i pescatori e gli operatori della nautica da diporto che non hanno a disposizione ulteriori infrastrutture dedicate lungo il tratto di litorale interessato, l’amministrazione comunale attiverà tutte le procedure necessarie al fine di ripristinare autonomamente e direttamente la continuità del servizio e prevenire così ulteriori disagi ai cittadini leccesi.

Perché è facile parlare e fare video strappa like dopo aver sperperato cinque milioni di euro in sette anni di cantiere, a fronte di un anno e mezzo previsto, senza neanche riuscire ad aprire l’infrastruttura; quel che è difficile, invece, è trovare le soluzioni a danni già fatti e senza risorsa alcuna”.

Con la pubblicazione dell’avviso si apre dunque una settimana decisiva per il futuro immediato della darsena. L’obiettivo dell’amministrazione è individuare rapidamente un soggetto in grado di garantire la gestione del porticciolo durante l’estate, ma il messaggio lanciato da Scorrano è chiaro: anche in assenza di candidature, il Comune non intende abbassare la saracinesca su uno dei principali approdi della marina leccese.