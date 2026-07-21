Estate 2026, sicurezza e prossimità: arrivano i Carabinieri in bicicletta nei borghi costieri e nei centri storici del Salento

LECCE – Con l’avvio della stagione estiva e il consistente incremento dei flussi turistici nel Salento, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce rafforza la propria presenza sul territorio potenziando i servizi di controllo e prevenzione.

Tra le novità principali operative per l’estate 2026 spicca l’introduzione delle pattuglie in bicicletta, impiegate nei principali borghi costieri e nei centri storici della provincia, con un focus specifico sulla città di Gallipoli. L’utilizzo delle due ruote consente ai militari di muoversi con agilità nelle aree ad alta densità pedonale – come lungomari, zone a traffico limitato e località balneari – garantendo interventi tempestivi dove i tradizionali mezzi di pattuglia incontrerebbero maggiori difficoltà di accesso.

L’iniziativa punta a coniugare l’efficacia operativa al modello della “polizia di prossimità”: la presenza dei Carabinieri in bicicletta favorisce un contatto diretto e immediato con residenti e turisti, agevolando le segnalazioni e offrendo un punto di riferimento costante per la sicurezza cittadina.

Il servizio si integra nel piano straordinario di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale per la stagione estiva, finalizzato alla prevenzione dei reati e alla tutela della vivibilità nelle aree a più alta affluenza turistica.