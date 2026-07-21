Sicurezza nel Salento, la Questura di Lecce stringe le maglie: notificate 23 misure di prevenzione

SALENTO – Giro di vite della Polizia di Stato sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico in tutta la provincia salentina. Al termine di un’articolata attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Lecce, il Questore Giampietro Lionetti ha firmato 23 misure di prevenzione personale emesse nell’ultima settimana: nel dettaglio si tratta di sei Avvisi Orali, cinque Fogli di Via Obbligatori e dodici DASPO.

I sei provvedimenti di Avviso Orale hanno colpito soggetti ritenuti socialmente pericolosi e già noti alle forze dell’ordine per molteplici reati. Tra i destinatari figurano un ventinovenne di Copertino sorpreso a Galatina in violazione di un permesso premio, due cittadini stranieri (uno di 34 anni dedito allo spaccio e un quarantatreenne residente a Salve con condanne per droga e rapina), un quarantunenne di Galatina già denunciato per maltrattamenti e acts persecutori, un trentatreenne leccese con precedenti per lesioni e molestie, e un quarantenne di Nardò con a carico condanne per reati patrimoniali e truffa.

I Fogli di Via con divieto di ritorno riguardano invece soggetti responsabili di illeciti sul territorio provinciale. Due giovani di 29 e 21 anni, arrestati per aver raggirato un’anziana a Cannole spacciandosi per carabinieri, non potranno rientrare nei Comuni di Lecce e Cannole per quattro anni. Divieto di ritorno a Galatina per tre anni nei confronti di una trentanovenne che ha messo a segno un furto di occhiali da vista durante la detenzione domiciliare. Un due anni di divieto di ritorno a Porto Cesareo è scattato per un quarantunenne fermato alla guida senza patente e armato di mazzetta telescopica, mentre la stessa misura (con divieto di rientro a Parabita) è stata applicata a un trentaseienne coinvolto in una spaccata ai danni di un bar distributore di carburanti.

Infine, sono dodici i provvedimenti DASPO firmati a seguito dei disordini scoppiati lo scorso 29 marzo al termine del match calcistico “Squinzano Calcio 1913 – Soccer Trani” presso lo stadio di Squinzano. La fitta sassaiola tra le tifoserie provocò il ferimento di tre persone, tra cui un minorenne. Le indagini hanno portato al divieto di accesso alle manifestazioni sportive per dieci appartenenti alla tifoseria ospite (con durate comprese tra i due e i cinque anni) e per due ultras locali di Squinzano, colpiti da stop rispettivamente di due e tre anni.