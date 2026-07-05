Il Mercato del Pesce raddoppia: nuovo spazio su due livelli con cocktail bar vista mare

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TORRE DELL’ORSO – Un nuovo capitolo che profuma di mare, tradizione e coraggio imprenditoriale. Dopo il successo del primo locale a Torre dell’Orso, ormai punto di riferimento per chi cerca fritture e panini di mare veloci, informali e autentici Paolo e Alberto Gaetani, titolari del Mercato del Pesce, firmano l’apertura di una seconda sede che porta lo stesso nome e che rappresenta l’evoluzione naturale del progetto.

In via Turati 22, sempre a Torre dell’Orso, prende vita uno spazio completamente nuovo, sviluppato su due livelli e pensato per offrire un’esperienza più ampia, ma sempre fedele alle origini. Al piano terra si sviluppa la “zona food”: una cucina che resta profondamente legata alla tradizione, senza cedere alle logiche del gourmet, ma semplicemente raccontando il territorio per quello che è. Piatti di pesce a chilometro zero, verdure dell’orto, stagionalità rispettata in ogni proposta, dagli antipasti ai primi, dai secondi alle fritture, fino ai crudi. Una cucina sincera, riconoscibile, che non ha bisogno di etichette.

L’ambiente accompagna questa filosofia con uno stile mediterraneo curato ma naturale, tra ulivi, alloro, rosmarino e limoni definiscono lo spazio, creando un’atmosfera calda e accogliente, diversa dal richiamo più marino del primo locale, ma perfettamente coerente con l’identità del progetto.

Ma è salendo al primo piano che il nuovo Mercato del Pesce rivela la sua anima più inedita e ambiziosa. Qui prende vita un cocktail bar con terrazza vista mare, divanetti e tavolini pensati per vivere l’aperitivo in una dimensione più rilassata e coinvolgente. È questo il vero elemento distintivo del nuovo locale: uno spazio dedicato al bere bene, che amplia l’offerta e apre a un pubblico nuovo accolto dal barman che firma una drink list fatta di creazioni personali e ricerca, con l’obiettivo di costruire un’esperienza che vada oltre il semplice aperitivo.

Il primo locale resta, solido nella sua identità: fritture, panini di mare e un’offerta veloce e diretta, sempre più orientata al takeaway. Il nuovo spazio invece, rappresenta un’evoluzione naturale, l’upgrade di un’idea già vincente.

“Aprire un secondo locale, ampliando così tanto il concept, non è una scelta scontata – soprattutto in giovane età – dichiara Paolo Gaetani – È una decisione che richiede visione, ma soprattutto fiducia in ciò che si è costruito. Qui non si tratta di inseguire mode, ma di credere profondamente nella propria idea di cucina e ospitalità. Un ringraziamento infine voglio farlo a tutte le nostre collaboratrici e collaboratori, perché senza di loro noi non saremmo qui e non avremmo potuto percorre tanta strada.”

Il nuovo Mercato del Pesce è attualmente aperto nel mese di aprile dal venerdì alla domenica, mentre da maggio sarà operativo tutti i giorni, pronto ad accogliere clienti tra cucina di territorio e nuove esperienze di mixology.

E forse è proprio questo il punto: cambiare tutto, senza cambiare davvero nulla.