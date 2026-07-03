“Taste Without Borders”: accolta in Provincia la delegazione internazionale del progetto coordinato dall’Aicm che promuove il patrimonio gastronomico mediterraneo

LECCE – Il presidente Fabio Tarantino ha accolto oggi, a Palazzo dei Celestini, la delegazione internazionale del progetto europeo “Taste Without Borders – Reinventing Europe’s Culinary Tradition Through Fusion”, finanziato dal programma Erasmus+ e coordinato dall’Associazione Istituto di Culture Mediterranee (AICM) della Provincia di Lecce.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’AICM, capofila del progetto, col suo presidente Paolo Paticchio, insieme ai partner provenienti dalla Grecia e dalla Turchia, impegnati in questi giorni a Lecce per il Kick-off Meeting, che segna l’avvio operativo delle attività progettuali.

Nel corso dell’incontro, il presidente Tarantino ha rivolto un saluto di benvenuto ai partecipanti, sottolineando “l’importanza della cooperazione europea come occasione di dialogo tra culture, di crescita per i giovani e di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Mediterraneo”.

Il progetto “Taste Without Borders” nasce con l’obiettivo di promuovere il patrimonio gastronomico mediterraneo come strumento di inclusione, partecipazione giovanile e dialogo interculturale. Nei prossimi mesi saranno coinvolti giovani provenienti da Italia, Grecia e Turchia in attività di apprendimento non formale dedicate alla cucina tradizionale e fusion, alla produzione di contenuti audiovisivi e alla realizzazione di un ricettario internazionale e di un documentario dedicati alle tradizioni culinarie del Mediterraneo.

L’accoglienza della delegazione internazionale oggi in Provincia rappresenta un momento di valore istituzionale e conferma il ruolo del territorio salentino quale luogo di incontro, cooperazione e dialogo tra i popoli del Mediterraneo, favorendo la costruzione di reti europee capaci di valorizzare il patrimonio culturale comune e di creare nuove opportunità per le giovani generazioni.