Ferragosto sul litorale: rafforzati i controlli della Guardia di Finanza tra sanzioni ai diportisti e interventi di soccorso

PUGLIA – Controlli straordinari lungo tutto il litorale pugliese nella giornata di Ferragosto, quando le unità navali e le pattuglie della Stazione Navale e delle Sezioni Operative della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno garantito un presidio costante dal Gargano al Salento per tutelare la sicurezza in mare e monitorare il rispetto delle normative.

L’attività dei militari si è concentrata sulla prevenzione delle condotte illecite, sul monitoraggio delle attività economiche e sul contrasto all’imprudenza dei diportisti. Nel corso dei servizi sono state elevate numerose contestazioni per violazioni al Codice della Navigazione, relative in particolare alla navigazione e all’ormeggio non autorizzati all’interno dei tratti di mare riservati ai bagnanti.

Diversi anche gli interventi di soccorso. Nello specchio d’acqua antistante lo Scoglio degli Apani, i finanzieri della Sezione Operative Navale di Brindisi sono intervenuti in due distinte operazioni traendo in salvo tre bagnanti in forte difficoltà e affaticati dalle correnti, incapaci di guadagnare la riva. Nella medesima area, l’equipaggio ha individuato e recuperato una tartaruga ferita e rimasta bloccata tra rifiuti da pesca e lenze abbandonate. L’esemplare, liberato dal groviglio, è stato trasportato a terra e consegnato al personale specializzato del centro di recupero della Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto.