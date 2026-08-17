Francesco De Siena e la Piazza Grande Band, la musica dei grandi cantautori a Gallipoli

Nuovo appuntamento con la programmazione estiva “Kalèos – Trame d’estate”, promossa dalla nuova Amministrazione comunale di Gallipoli: un calendario pensato per offrire a cittadini e visitatori una proposta culturale articolata, valorizzando i talenti del territorio e aprendosi a produzioni e artisti di respiro nazionale e internazionale. Oggi, lunedì 17 agosto, alle ore 21.30, in piazza Tellini, spazio alla musica con Francesco De Siena e la Piazza Grande Band, protagonisti di una serata dedicata alla grande tradizione della canzone d’autore italiana. L’evento è gratuito e saranno disponibili posti a sedere per il pubblico.

Musicista e insegnante originario di Morciano di Leuca, classe 1966, Francesco De Siena è reduce dalla vittoria nell’edizione 2025 di “The Voice Senior”, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nel team di Nek, De Siena ha conquistato il pubblico e la giuria fino alla finale, imponendosi con il 34,75% delle preferenze. Decisiva anche la sua intensa interpretazione al pianoforte de “La sera dei miracoli”, capolavoro di Lucio Dalla, artista al quale De Siena ha dedicato negli anni uno dei suoi progetti musicali più significativi. Diplomato in viola al Conservatorio di Lecce e in violino al Conservatorio di Matera, De Siena vanta una lunga esperienza musicale: ha suonato in orchestra per diverse edizioni del Premio Barocco e per il Premio della Regia Televisiva al Teatro Ariston di Sanremo ed è stato finalista al Festival di Castrocaro nel 1993. Ha inoltre partecipato a concerti orchestrali diretti dal maestro Beppe Vessicchio, accanto a interpreti come Giorgia e Ornella Vanoni. Proprio a Gallipoli, lo scorso anno, De Siena è stato protagonista al Teatro Italia di un progetto dedicato a Lucio Dalla, successivamente portato in tournée nelle piazze pugliesi. Un percorso che prosegue oggi con la Piazza Grande Band e con il nuovo “Piazza Grande Tour 2026”, dedicato ai grandi cantautori italiani e alle loro canzoni più amate.

L’appuntamento di piazza Tellini rappresenta così una nuova occasione per vivere la musica nel cuore della città, attraverso la voce e la sensibilità di un artista salentino che, dopo il successo televisivo, torna a incontrare il proprio pubblico e il territorio all’interno della programmazione di “Kalèos – Trame d’estate”.