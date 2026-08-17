Furto nella villa dell’ex calciatore Francesco Moriero: casa a soqquadro e bottino ingente

CASTROMEDIANO (Lecce) – A poca distanza da un precedente tentativo di intrusione registrato nella medesima area, i malviventi sono tornati a colpire a Castromediano, frazione di Cavallino, prendendo di mira la residenza di Francesco Moriero. L’ex ala della Nazionale e dell’Inter, oggi 57enne e figura storica del calcio leccese, vive nell’immobile di via Lucrezio Caro insieme alla moglie.

L’episodio si è consumato durante la serata del 14 agosto. Sfruttando l’assenza dei proprietari, gli autori del colpo si sono introdotti nella proprietà dopo aver scardinato una porta finestra. Una volta all’interno, la banda ha perlustrato meticolosamente le varie stanze, provocando diversi danneggiamenti e allontanandosi con un cospicuo bottino composto da preziosi di famiglia e borse di marchi prestigiosi, la cui stima complessiva è tuttora in corso.

La scoperta del furto ha fatto scattare la chiamata alle forze dell’ordine. Nell’abitazione sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce per eseguire le verifiche tecniche, affiancati dai colleghi della Stazione di Cavallino che hanno ispezionato il perimetro esterno alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Gli accertamenti si concentrano anche sulle registrazioni degli impianti di videosorveglianza della zona: l’ipotesi degli investigatori è che ad agire sia stato un gruppo di professionisti, per il quale si valuta il possibile utilizzo di un’Audi di colore grigio impiegata per la fuga.