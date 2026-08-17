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A Lecce quattro laboratori esperienziali gratuiti e uno spazio coworking per ragazze e ragazzi under 20

Il progetto "Lecce DigitaLab" è promosso e finanziato da Regione Puglia e Provincia di Lecce e condotto da G-Pro

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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