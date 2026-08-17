A Lecce quattro laboratori esperienziali gratuiti e uno spazio coworking per ragazze e ragazzi under 20

LECCE – A partire dal 1 settembre saranno avviati nel capoluogo salentino i primi quattro laboratori esperienziali gratuiti del progetto “Lecce DigitaLab”, promosso e finanziato dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce. I laboratori sono rivolti a ragazze e ragazzi dai 10 ai 20 anni e, dato che sono programmati nei giorni precedenti l’inizio della scuola, avranno luogo anche al mattino. A curare il progetto è l’associazione G-Pro (Giovani Proattivi) e le attività si svolgeranno nello spazio Hangar 10-20 presso l’Ex Convitto Palmieri.

I laboratori in programma sono: “MakerXP 4 Youth” (stampa 3D e taglio laser); “MoneyXP 4 Youth” (educazione al denaro e ai mercati finanziari); “AiXP 4 Youth” (uso consapevole e mirato dell’Intelligenza artificiale); “CommsXP 4 Youth” (saper comunicare, in pubblico, sui social, …).

Tutti e quattro i laboratori, anzi l’intero progetto Lecce DigitaLab e Hangar 10-20, si fonda su tre pilastri caratterizzanti, ossia le attività sono “esperienziali”, nel senso che i ragazzi apprenderanno conoscenze e competenze… facendo, operando con le proprie mani, sono realizzate in modalità “peer to peer”, in quanto i ragazzi formati durante le prime sessioni saranno poi loro stessi i formatori nelle successive e, infine, sono svolte nello spirito della “mentalità imprenditoriale”, ossia proiettati verso l’ideazione e costituzione, da parte dei ragazzi stessi, di possibili future micro attività economiche e startup innovative, sia in ambito business che sociale.

A proposito di quest’ultimo punto, il progetto prevede anche l’allestimento di un innovativo spazio di coworking, destinato ad ospitare tavoli di lavoro ed un servizio di coaching specificamente rivolti ai giovani che hanno delle idee di micro imprenditorialità e che desiderano metterle a terra, concretamente, e farle crescere. Questo spazio di coworking “under 20” è, probabilmente, la prima esperienza del genere in Italia e il servizio è condotto con l’ausilio e le competenze di un’altra associazione no profit, la WeDo Academy, la quale è specializzata nel far conoscere e far sperimentare la mentalità e lo spirito imprenditoriale ai ragazzi.

Altra novità in assoluto è la governance. Infatti, tutte le attività, gli eventi e i programmi del progetto sono e saranno pensati, elaborati e proposti dall’Hangar Youth Board, un comitato costituito esclusivamente da giovani, guidato da Luigi Carratta (20), Francesco Pio Manca (21), Alessia Petino (21) e Mirko Cazzato (25), sotto la supervisione generale del docente Daniele Manni.

Il termine “Hangar 10-20” è stato scelto in quanto la mission è quella di creare un luogo fisico dove permettere ai giovani dai 10 ai 20 anni di diventare protagonisti della propria vita e del proprio futuro, un hub giovanile che fornisce loro le “ali” necessarie per essere proattivi, decollare e volare alto.

Si possono avere maggiori info sui singoli laboratori e effettuare prenotazioni cliccando su: https://forms.gle/6CdZzyzsM8b9rMNe8 o scrivendo alla mail: associazione.gpro@gmail.com