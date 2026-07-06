Turismo accessibile e grandi eventi per tutti: la cooperativa “L’Integrazione” trasforma l’estate 2026 in un modello di inclusione nazionale

LECCE – La Cooperativa Sociale “L’Integrazione” di Lecce consolida la sua leadership nel panorama dell’inclusione sociale e del turismo accessibile, lanciando una stagione estiva ricca di servizi gratuiti e innovativi pensati per garantire il diritto al mare e al divertimento a centinaia di persone con disabilità, famiglie e caregiver, provenienti da tutta Italia e dall’estero. Attraverso una stretta collaborazione con le amministrazioni comunali, la cooperativa propone un modello d’eccellenza che abbatte le barriere e promuove l’autonomia.

In prima linea tra i servizi estivi spicca il ritorno del progetto “AbilBeach”, l’iniziativa che consente la piena accessibilità alla balneazione. Giunto al suo terzo anno consecutivo in Sicilia, a Marina di Priolo, il servizio ha riavviato la sua rete di aperture anche nel Salento, toccando le spiagge delle marine di Casalabate (Trepuzzi e Squinzano), San Cataldo e Otranto. Ogni giorno, grazie a un team di operatori qualificati, gli utenti possono vivere il mare in totale sicurezza e comfort. La grande innovazione di quest’anno risiede nell’introduzione dei “Pedalò accessibili”, un servizio all’avanguardia prossimamente disponibile e che permetterà a tutti di vivere l’esperienza della navigazione e del tempo libero con serenità e indipendenza. Per info e prenotazioni è possibile contattare il n. +39 327 303 0027

Accanto all’esperienza balneare, la cooperativa firma l’accessibilità della grande stagione dei festival musicali e culturali pugliesi attraverso “AbilFesta”, il primo marchio nazionale dedicato alla totale fruibilità degli eventi. Dopo aver curato con successo le tappe di Battiti Live e del Medimex, la cooperativa sta già pianificando i prossimi importanti presidi. Gli operatori di AbilFesta saranno presenti per supportare gli organizzatori e assistere il pubblico in appuntamenti di grandissimo richiamo come il Birra & Sound di Galatina, Bande a Sud a Trepuzzi, il Panorama Festival nelle Cave del Duca a Cavallino e il celebre concertone finale della Notte della Taranta a Melpignano. Grazie a linee guida strutturate e personale dedicato, ogni persona con disabilità ha l’opportunità di muoversi in autonomia o ricevere supporto qualificato, vivendo la musica in piena libertà.

La validità e l’alto valore sociale dei servizi offerti da “L’Integrazione” hanno recentemente ricevuto anche il più alto riconoscimento istituzionale. La cooperativa è stata infatti invitata personalmente dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a partecipare a ExpoAid 2026 presso il Palacongressi di Rimini. La presenza a quello che si conferma come il più grande evento nazionale dedicato al Terzo settore e alle realtà che si occupano di disabilità testimonia la bontà di un percorso che fa della qualità dei servizi la propria bandiera.

Veronica Calamo, presidente de “L’Integrazione”, sottolinea come la soddisfazione più grande per la cooperativa sia proprio la risposta del pubblico, che ogni anno attende la ripartenza dei servizi balneari e dei presidi nei festival per ritrovare luoghi accoglienti in cui sentirsi inclusi. Questa fiducia costante spinge la cooperativa a continuare a lavorare con la stessa passione originaria, guidata dalla ferma convinzione che ogni persona abbia l’inderogabile diritto di esserci e di godere appieno di ogni aspetto della vita sociale e ricreativa.