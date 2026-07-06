Rotary Club Lecce, Fabio Corvino è il nuovo Presidente per l’annualità 2026-2027

Si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club Lecce, momento che segna l’avvio della nuova annualità rotariana. Al termine del suo mandato, Cosimo Gallo ha passato la guida del Club a Fabio Corvino, che ricoprirà la carica di Presidente per l’anno rotariano 2026-2027.

Nel corso della serata sono stati presentati il nuovo Consiglio Direttivo e le Commissioni che accompagneranno il Presidente nello sviluppo delle attività e dei progetti dell’anno sociale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Club come punto di riferimento per il servizio alla comunità.

Nel suo intervento inaugurale, Corvino ha delineato una visione fondata sulla condivisione delle responsabilità e sul lavoro di squadra, richiamando i valori più autentici del Rotary: “Il Rotary nasce come realtà di servizio e per questo il presidente non deve essere il protagonista, ma un facilitatore capace di valorizzare il contributo di tutti. Il nostro obiettivo sarà costruire un Club sempre più unito, nel quale ogni progetto nasca dalla collaborazione, mettendo competenze, entusiasmo e generosità al servizio del bene comune.”

Il programma dell’annualità si svilupperà ancora una volta lungo le due direttrici principali: i service e le conviviali, entrambe pensate per generare un impatto concreto sul territorio.

Tra le iniziative già avviate figurano il sostegno al progetto promosso da Prefettura, Arca Sud e Accademia della Carità per la realizzazione di alloggi destinati a persone senza dimora; nuovi interventi all’interno dell’Istituto Penitenziario Minorile dedicati alla prevenzione sanitaria, all’educazione affettiva e al contrasto della violenza; la prosecuzione dei programmi di prevenzione medica presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola e del progetto “Cuore in Campo”, rivolto ai giovani atleti. Proseguirà inoltre l’impegno del Club nella lotta alla poliomielite e nelle iniziative internazionali della Rotary Foundation, con particolare attenzione al Global Grant dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie in Niger.

Grande attenzione sarà riservata anche alla promozione del territorio. Le conviviali seguiranno infatti un filo conduttore dedicato alla valorizzazione delle economie locali attraverso la cultura, l’arte, la musica e le tradizioni, nella convinzione che la bellezza rappresenti uno strumento di crescita civile, sociale ed economica.

Tra gli appuntamenti già in calendario figura un concerto di beneficenza in programma sabato 10 ottobre al Teatro Apollo di Lecce, il cui ricavato contribuirà a sostenere i progetti di servizio del Club.

A supportare il Presidente Corvino sarà un Consiglio Direttivo composto da Paolo Fedele (Vice Presidente), Raffaele Parlangeli (Segretario), Andrea Corleto (Tesoriere), Bianca Maria Sanasi D’Arpe (Prefetto), insieme ai consiglieri Francesco Baldassarre, Lula Giubba, Antonio Quarta, Francesco Micali, Amedea Nielli, Claudio Spano e Mario Moroni. Completano la squadra il Presidente Eletto Corrado De Bernart, il Past President Cosimo Gallo, l’Istruttore e Formatore del Club Giuseppe Seracca Guerrieri e il Segretario Esecutivo Luigi Giuri.

Con il nuovo anno rotariano il Rotary Club Lecce rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, confermando la vocazione al servizio che da sempre ne caratterizza l’azione, attraverso progetti concreti costruiti in rete con istituzioni, associazioni e realtà del territorio.