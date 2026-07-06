Gestione darsena di San Cataldo, fumata grigia: chieste integrazioni documentali alle due aziende in gara

LECCE – È fumata grigia per l’affidamento della darsena di San Cataldo. Questa mattina, alle ore 09.30, presso l’Assessorato all’Urbanistica, si è proceduto all’apertura della buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica per la gestione della Darsena di San Cataldo fino al 31 ottobre 2026.

“Purtroppo, dopo un’attenta e scrupolosa verifica degli atti, ambedue le aziende partecipanti (Venna Srl e Soluzioni Marittime Srl) hanno evidenziato una carenza documentale riguardo al possesso dei requisiti fondamentali che non ha consentito all’Ente l’apertura dell’offerta economica e, quindi, la relativa aggiudicazione – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Gianpaolo Scorrano – Oggi stesso, pertanto, partirà dal Comune di Lecce la richiesta urgente di integrazioni, alla luce delle quali si potrà comprendere in che maniera procedere al fine di concedere la gestione e riaprire nel più breve tempo possibile la struttura.

L’Amministrazione comunale ha profuso davvero ogni tipo di sforzo; ora l’auspicio è che non vi siano ulteriori intoppi o ritardi e che Poseidone deponga il suo tridente e plachi la forza dei venti di tramontana che, in questi ultimi giorni, stanno sferzando la marina di San Cataldo”.