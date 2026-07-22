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Veglie festeggia i 100 anni di Rosa Casavecchia: una vita di amore, famiglia e valori condivisi

Una grande festa a Veglie per celebrare un traguardo straordinario: i 100 anni di Rosa Casavecchia, conosciuta affettuosamente da tutti come "cummare Rusina"

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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