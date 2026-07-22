Acqua a filo dai rubinetti e problemi nelle case, il Codacons: “Disagio sproporzionato per i cittadini”

CAMPI SALENTINA – Acqua che arriva a filo dai rubinetti, pressione insufficiente e difficoltà, in alcuni casi, persino nell’utilizzo di lavatrici e lavastoviglie. La crisi idrica che sta interessando la Puglia comincia a pesare concretamente sulla quotidianità delle famiglie e da Campi Salentina si moltiplicano le segnalazioni di cittadini alle prese con un’erogazione fortemente ridotta, nonostante un inverno piovosissimo. A raccogliere le proteste è la sede locale del Codacons, che ora punta a costruire una mappa dettagliata dei disservizi per verificare quanto siano estesi e se le limitazioni applicate risultino compatibili con le misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza.

Alla base delle riduzioni c’è una situazione ormai nota: con l’ordinanza regionale numero 586 del 2025 è stato proclamato lo stato di emergenza per deficit idrico e Acquedotto Pugliese ha ridotto la pressione sulla rete con l’obiettivo di contenere i prelievi dagli invasi. Una misura che il Codacons non contesta nella sua finalità, riconoscendo la necessità di risparmiare acqua in una fase particolarmente delicata, ma sulla quale chiede garanzie precise per evitare che il peso dell’emergenza ricada in maniera eccessiva sulle famiglie.

Secondo l’associazione dei consumatori, infatti, anche in presenza di un razionamento deve essere assicurata una quantità minima di acqua sufficiente per gli usi domestici essenziali. Le limitazioni, inoltre, non dovrebbero andare oltre quanto strettamente necessario, né creare disparità ingiustificate tra territori e Comuni serviti dallo stesso gestore. Un altro nodo riguarda l’informazione agli utenti: i cittadini dovrebbero conoscere con chiarezza entità, durata e modalità delle riduzioni della pressione, mentre dalle segnalazioni raccolte emergerebbero anche difficoltà nell’ottenere risposte efficaci ai reclami.

È proprio su questi aspetti che il Codacons di Campi Salentina intende fare chiarezza prima di valutare eventuali iniziative nei confronti del gestore e degli enti competenti. L’associazione invita quindi i residenti di Campi e dei Comuni limitrofi a documentare i problemi, indicando le zone interessate, i giorni e le fasce orarie in cui si verificano cali di pressione o interruzioni, la durata dei disagi ed eventuali danni provocati a elettrodomestici o impianti. Utili anche le precedenti segnalazioni inoltrate ad Acquedotto Pugliese, con gli eventuali numeri di pratica, oltre a fotografie e video.

L’obiettivo è capire se si tratti di episodi circoscritti oppure di un problema più ampio e sistematico. Una volta raccolti dati sufficienti, il Codacons valuterà le iniziative da intraprendere, dalla richiesta formale di chiarimenti ad Acquedotto Pugliese e Regione Puglia fino all’ipotesi di azioni collettive a tutela degli utenti.

“Comprendiamo la gravità della crisi idrica che sta attraversando la Puglia e non intendiamo strumentalizzarla. Ma la gestione di un’emergenza non può tradursi nello scaricare sui cittadini un disagio sproporzionato o mal comunicato, senza risposte alle segnalazioni e senza garanzie sul minimo indispensabile per le esigenze quotidiane delle famiglie. Per questo chiediamo a chi sta vivendo il problema di scriverci: solo con dati precisi potremo agire in modo efficace”, afferma il responsabile della sede Codacons di Campi Salentina, l’avvocato David S. Cantoro.

La raccolta delle segnalazioni diventa così il primo passo per misurare concretamente un disagio che, soprattutto nei mesi più caldi, rischia di incidere pesantemente sulla vita quotidiana. Il punto non è mettere in discussione la necessità di risparmiare una risorsa sempre più preziosa, ma capire fino a che punto la riduzione della pressione possa spingersi senza compromettere le esigenze essenziali delle famiglie e garantire, allo stesso tempo, trasparenza e parità di trattamento tra i territori.