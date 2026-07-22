Ancora un tragico incidente sul lavoro: operaio cade da un’altezza di sette metri e muore

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Galatone (Lecce) – Cade da un’altezza di circa sette metri e nel tremendo impatto col suolo muore. Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare per un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, impegnato in lavori presso un capannone, nella zona industriale di Galatone.

L’ennesimo incidente sul lavoro, mortale per di più, in provincia di Lecce si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

Subito è scattata la richiesta di soccorsi, ma quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale stazione dell’Arma e il personale Spesal della Asl per ricostruire i contorni della vicenda ed eventuali responsabilità sul fronte del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

E in proposito interviene Donato Congedo, segreterio territoriale della Cisl Lecce: “Basta parlare di fatalità. Servono controlli stringenti e formazione non negoziabile – dice Congedo – Esprimo a nome mio e di tutta la Cisl di Lecce il più profondo e commosso cordoglio alla famiglia dell’operaio. Un dolore inaccettabile che colpisce un’altra comunità del nostro Salento e che lascia sgomenti. Ma al dolore dev’essere chiara una cosa: non possiamo più cedere alla retorica della sfortuna. Non si tratta di fatalità, non si tratta di un tragico destino o di mera casualità. Quando si cade da sette metri d’altezza mentre si svolge il proprio dovere, significa che qualcosa nel sistema di protezione e prevenzione ha fallito. La scia di sangue nei cantieri e nei luoghi di lavoro del nostro territorio ha raggiunto un livello d’guardia da tempo superato. Non si può morire in questo modo. Non è tollerabile uscire di casa la mattina per guadagnarsi da vivere e non farvi più ritorno”.

Per il sindacalista, è il momento di dire basta con fermezza. “Servono condotte concrete e immediate: occorre potenziare drasticamente i controlli sui cantieri e nelle aree industriali, garantendo che gli organi di verifica abbiano tutte le risorse necessarie per agire capillarmente – prosegue Congedo – Allo stesso tempo, non intendiamo cedere nemmeno di un millimetro sulla formazione dei lavoratori e sul rispetto rigoroso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva. La sicurezza non è un costo su cui risparmiare, ma un diritto inalienabile. Nella nostra provincia da Gennaio 2026 è la sesta persona che non fa ritorno a casa dopo essere uscito per recarsi al lavoro. Anche le denunce di infortunio, da fonte Opendata INAIL, risultano in aumento nel nostro territorio. Siamo passati da 1.870 del periodo Gennaio-Maggio 2025 a 1.905 dello stesso periodo in questo anno. Chiediamo che si faccia piena e rapida luce sulla dinamica di Galatone, ma soprattutto pretendiamo un cambio di passo radicale: la sicurezza sul lavoro deve diventare la priorità assoluta di tutte le istituzioni e delle imprese del territorio”.