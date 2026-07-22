Depuratore privato fuorilegge, gestore denunciato e sanzionato per 15mila euro

San Foca (Lecce) – Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero, il personale della Guardia Costiera di San Foca, coordinato dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, ha condotto un’articolata attività ispettiva all’interno di un impianto di depurazione privato, finalizzata alla verifica del rispetto della normativa ambientale vigente.

All’esito degli accertamenti, il gestore dell’impianto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di gestione illecita dei fanghi derivanti dal processo di depurazione, in violazione della disciplina dettata dal Testo Unico Ambientale, nonché per l’illecita gestione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell’impianto, ritenute potenzialmente idonee a determinare un impatto negativo sull’ambiente.

Le successive attività di polizia giudiziaria, sviluppate mediante approfondimenti investigativi e verifiche tecnico-specialistiche eseguite congiuntamente al personale di ARPA Puglia e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) della competente ASL, hanno consentito di acquisire ulteriori elementi probatori e di accertare ulteriori fattispecie penalmente rilevanti. In particolare, sono emerse violazioni della normativa urbanistico-edilizia, per opere realizzate in assenza o in difformità dei prescritti titoli abilitativi, nonché violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con conseguente adozione dei provvedimenti di competenza e trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria.

Sono state comminate anche sanzioni amministrative per un totale di circa 15mila euro.

L’operazione testimonia il costante impegno della Guardia Costiera nell’esercizio delle funzioni di polizia ambientale attribuite dall’ordinamento, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto degli illeciti che incidono sulla tutela dell’ambiente marino, costiero e delle acque, nonché sulla corretta gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle attività suscettibili di arrecare pregiudizio alle matrici ambientali. L’attività di controllo si inserisce nel più ampio sistema di vigilanza volto a garantire il rispetto della normativa ambientale, prevenire fenomeni di inquinamento e assicurare la salvaguardia delle risorse naturali e della salute pubblica.

Attraverso un’azione di monitoraggio costante del territorio, degli impianti e delle attività a potenziale impatto ambientale, la Guardia Costiera conferma il proprio ruolo di presidio di legalità e di polizia giudiziaria specializzata nella tutela dell’ambiente marino e costiero, operando in sinergia con gli enti tecnici competenti al fine di garantire un’efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti am