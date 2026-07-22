Walter Nestola racconta le sue radici con “Il Mare”, il nuovo brano girato nel cuore del Salento

Nasce da un’emozione legata alla propria terra d’origine il nuovo brano di Walter Nestola, attore, regista, autore e interprete originario di Copertino (Lecce) e oggi residente a New York.

““Il Mare” nasce dal desiderio-chiarisce Nestola- di raccontare quel legame invisibile che rimane forte con i luoghi dove si è cresciuti. Una canzone nata dai ricordi, dalle immagini e dalle sensazioni che il Salento continua a suscitare, anche a distanza di anni e di chilometri”.

Il mare diventa attraverso l’attore, cantante, regista e storico del cinema, chiari origini copertinesi, che vive stabilmente in America il punto d’incontro tra memoria e presente: un simbolo di appartenenza, di viaggio e di quelle emozioni che accompagnano chi porta sempre con sé la propria terra.

“Il videoclip del brano-afferma Nestola- è stato girato interamente nel Salento, tra paesaggi e atmosfere che restituiscono l’identità di un territorio capace di ispirare musica, immagini e racconti”.

E cosi, con “Il Mare”, Walter Nestola continua il suo percorso artistico ed umano, coniugando cinema e musica, attraverso un progetto personale che nasce da una storia autentica e da un profondo legame con le proprie radici.E qui il link dove poter ascoltare il brano:

CREDITI

Lyrics & Performed by: Walter Nestola

Produced & Mixed by: Greg Zola

Sax: Aidan Siemann

Song Mastered by: Daniel Vargas at Classick Studios

Filmed in Salento, Puglia, Italy

Video Edited by: Jack Romashoff

RINGRAZIAMENTI SPECIALI

Azimut 360 Salento per le biciclette utilizzate nel video

CKCS – Canoa Kayak Club Salento

Taniel Mongoli per le riprese con drone

Aurelio Nestola per le riprese video

“Il Mare” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e servizi di streaming musicale.