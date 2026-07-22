Il mercato miope del Lecce: a un mese dal via zero acquisti

Il calendario corre. Oggi è 22 luglio. Tra appena un mese, il 22 agosto, riparte il campionato di Serie A. Eppure, ad oggi, il dato che balza agli occhi è uno soltanto: nessun acquisto ufficiale per rinforzare la prima squadra.

In un’estate in cui gran parte delle concorrenti si è già mossa per rinforzare gli organici, il club giallorosso continua a osservare, trattare, sondare. Ma il mercato, almeno quello che conta, si misura con le firme e con gli annunci. E quelli, al momento, non sono arrivati. Anche le indiscrezioni raccontano di trattative ancora lontane dalla conclusione e di una strategia improntata alla massima riservatezza, senza alcun colpo già concretizzato.

La filosofia del Lecce è nota. Negli anni la società ha costruito la propria credibilità puntando su intuizioni, giovani di prospettiva e investimenti sostenibili. Un modello che ha dato risultati importanti e che nessuno mette in discussione. Ma ogni stagione fa storia a sé, e questa estate presenta un elemento di forte criticità: il tempo.

Il ritiro è iniziato, l’allenatore lavora con una rosa ancora incompleta e il rischio è quello di arrivare alle prime giornate con una squadra ancora in costruzione. Nel calcio moderno, gli automatismi non si improvvisano. Servono settimane di lavoro, conoscenza reciproca e integrazione. Ogni giorno perso sul mercato è un giorno sottratto alla preparazione.

La sensazione, inoltre, è che il Lecce stia vivendo un mercato più orientato alle uscite che alle entrate. Si parla di possibili cessioni e di giocatori destinati a lasciare il Salento, mentre i nuovi innesti continuano a non arrivare.

Naturalmente il giudizio definitivo arriverà soltanto il 1° settembre, quando la finestra estiva sarà chiusa. È possibile che nel giro di pochi giorni la dirigenza piazzi tre o quattro colpi capaci di cambiare completamente la percezione dell’estate giallorossa. Sarebbe già successo in passato.

Ma oggi il tema è un altro. A trenta giorni esatti dall’inizio del campionato, il Lecce è ancora fermo al palo. E questo, inevitabilmente, alimenta dubbi e preoccupazioni in una tifoseria che vorrebbe vedere segnali concreti di ambizione e programmazione.

Il tempo per recuperare c’è ancora. Ma il tempo, nel calcio, è una risorsa preziosa quanto il denaro. E il Lecce, finora, ne ha già consumato parecchio senza mettere a disposizione del proprio allenatore neppure un volto nuovo.

Ora i tifosi aspettano fatti. Perché la pazienza può accompagnare una strategia, ma non può sostituire il mercato.