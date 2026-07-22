Tra 20 anni i nostri figli non erediteranno case. Erediteranno smartphone

Può sembrare una provocazione.

E forse lo è.

Ma fermiamoci un attimo a riflettere.

Per decenni l’oggetto più prezioso custodito in una casa era un cassetto.

Dentro c’erano fotografie, lettere, certificati, ricevute e ricordi di una vita.

Oggi quel cassetto non esiste più.

Sta in una tasca.

Lo chiamiamo smartphone.

Dentro ci sono migliaia di fotografie che nessuno ha mai stampato.

I primi passi di un figlio.

L’ultimo messaggio di un genitore.

Documenti di lavoro.

Password.

Conti correnti.

Referti medici.

Intere conversazioni che raccontano una parte della nostra storia.

Eppure continuiamo a considerarlo un semplice telefono.

Come CEO di SOS Informatic, negli ultimi anni ho visto entrare in laboratorio migliaia di dispositivi. Ma quasi mai le persone erano davvero preoccupate per l’hardware. Erano terrorizzate all’idea di aver perso ciò che quel dispositivo custodiva.

È in quei momenti che capisci una cosa.

Non stai riparando un oggetto.

Stai cercando di restituire un pezzo di vita.

Ogni giorno spendiamo oltre mille euro per acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Poi rimandiamo un backup.

Ignoriamo una batteria che inizia a gonfiarsi.

Continuiamo a usare un dispositivo che si surriscalda.

Pensiamo: “Lo farò domani.”

Finché arriva il giorno in cui il telefono non si accende più.

Ed è allora che il suo valore cambia completamente.

Perché nessuno piange per aver perso un circuito elettronico.

Si soffre per una foto che non potrà più essere recuperata.

Per il video di una persona che non c’è più.

Per anni di ricordi che sembravano al sicuro.

La tecnologia ci ha semplificato la vita, ma ci ha anche resi più vulnerabili.

Abbiamo concentrato la nostra memoria, il nostro lavoro e una parte della nostra identità in un oggetto che pesa meno di 200 grammi.

Forse è arrivato il momento di smettere di considerare lo smartphone come un semplice accessorio.

È il luogo dove conserviamo ciò che abbiamo di più prezioso.

E quando entra in un laboratorio, molto spesso il vero intervento non riguarda un display, una batteria o una scheda madre.

Riguarda la storia di qualcuno.

Marco Vespucci è CEO di SOS Informatic e da anni si occupa di riparazione e recupero dati. «Ogni smartphone che arriva sul nostro banco racconta una storia diversa. Il nostro lavoro non è soltanto riparare tecnologia, ma fare il possibile per restituire alle persone ciò che per loro ha davvero valore.»