Arriva il “Sinistrati Festival 2026”: tre giorni di dibattiti, musica e controcultura a Maglie

MAGLIE (Lecce) – Dal 23 al 25 luglio l’area mercatale di Maglie ospiterà la nuova edizione del “Sinistrati Festival 2026”, la rassegna popolare che unisce musica, momenti di confronto politico e spazi di aggregazione sociale.

Al centro del dibattito saranno le grandi questioni geopolitiche ed economiche contemporanee: una riflessione critica sulle dinamiche del sistema capitalistico e finanziario globale, sul tema dei conflitti internazionali e sulle disuguaglianze sociali.

Il festival si propone come un punto di incontro e un’occasione di mobilitazione per chi intende opporsi alle dinamiche di oppressione e promuovere un’alternativa culturale e sociale attiva.

Giovedì 23

Proiezione PIIGS

Ospiti:

Federico Greco regista

Alessandro Volpi univ. di Pisa, Altraeconomia;

Giuliano Marrucci, direttore Ottolina tv

Marco Veronese Passarella, docente presso università de L’Aquila e Leeds university

Venerdì 24

Proiezione: C’era una volta in Italia

Tema sanità, austerità, neoliberismo.

Ospiti:

Federico Greco, regista;

Geminiello Preterossi, direttore scientifico dell’istituto italiano per gli studi filosofici;

Clara Mattei, economista;

Ivan Cavicchi, filosofo della medicina, docente di sociologia dei sistemi sanitari;

Dott. Carlo Romagnoli, direzione nazionale Isde, associazione medici per l’ambiente

Sabato 25

Proiezione D’istruzione pubblica

Ospiti:

Regista Mirko Melchiorre

Emanuele Dell’Atti, esperto istruzione de “La Fionda”;

Carlo Formenti, sociologo;

Miriam abu samra, fondatrice giovani palestinesi e docente di relazioni internazionali università di venezia

Domenica 26

Pastasciutta Antifascista a cura di 25 aprile maglie