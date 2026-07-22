Arriva il “Sinistrati Festival 2026”: tre giorni di dibattiti, musica e controcultura a Maglie

MAGLIE (Lecce) – Dal 23 al 25 luglio l’area mercatale di Maglie ospiterà la nuova edizione del “Sinistrati Festival 2026”, la rassegna popolare che unisce musica, momenti di confronto politico e spazi di aggregazione sociale.
Al centro del dibattito saranno le grandi questioni geopolitiche ed economiche contemporanee: una riflessione critica sulle dinamiche del sistema capitalistico e finanziario globale, sul tema dei conflitti internazionali e sulle disuguaglianze sociali.
Il festival si propone come un punto di incontro e un’occasione di mobilitazione per chi intende opporsi alle dinamiche di oppressione e promuovere un’alternativa culturale e sociale attiva.
Giovedì 23
Proiezione PIIGS
Ospiti:
Federico Greco regista
Alessandro Volpi univ. di Pisa, Altraeconomia;
Giuliano Marrucci, direttore Ottolina tv
Marco Veronese Passarella, docente presso università de L’Aquila e Leeds university
Venerdì 24
Proiezione: C’era una volta in Italia
Tema sanità, austerità, neoliberismo.
Ospiti:
Federico Greco, regista;
Geminiello Preterossi, direttore scientifico dell’istituto italiano per gli studi filosofici;
Clara Mattei, economista;
Ivan Cavicchi, filosofo della medicina, docente di sociologia dei sistemi sanitari;
Dott. Carlo Romagnoli, direzione nazionale Isde, associazione medici per l’ambiente
Sabato 25
Proiezione D’istruzione pubblica
Ospiti:
Regista Mirko Melchiorre
Emanuele Dell’Atti, esperto istruzione de “La Fionda”;
Carlo Formenti, sociologo;
Miriam abu samra, fondatrice giovani palestinesi e docente di relazioni internazionali università di venezia
Domenica 26
Pastasciutta Antifascista a cura di 25 aprile maglie
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