1799: il Caffè dei Nobili e l’Albero della libertà

Nella Lecce del 1799 il Caffè dei Nobili era situato nell’attuale via Rubichi, al pianterreno del Palazzo fatto erigere dai Gesuiti, divenuto nell’800 il Palazzo dei Tribunali.

Era un Caffè elegante, frequentato dal fiore del patriziato leccese. Vi si organizzavano balli, accademie di scherma e di poesia ed anche feste.

Nel febbraio del 1799 davanti a quel luogo accadde una sollevazione. Più in dettaglio, il 9 febbraio 1799 una moltitudine di persone, con coccarde rosse e con torce di pece, piantò nella pubblica piazza l’Albero della Libertà.

Come narrò Emanuele Maria Buccarelli, che ne fu testimone, era “un albero di alloro con una lunga asta, dove vi era una Berretta, ossia Coppola di panno rosso fino, e dal mezzo di detto albero usciva un’altra asta dove vi era attaccata una Bandiera grande fatta di tre colori, uno Giallo, uno Rosso, ed uno Celeste”.

Il giorno successivo quell’Albero fu abbattuto dalla popolazione sobillata dai reazionari, facendo credere che la statua di S. Oronzo avesse voltato le spalle al simbolo repubblicano.

L’anarchia si diffuse in breve nella città. Il popolo, sobillato da reazionari, iniziò a tumultuare quando gli venne fatto credere che la statua del Santo Protettore, voltata la testa verso il Sedile e cacciato il piede dal suo sito, soffrisse e fosse in procinto di andar via, a causa di quell’albero e di quella figura di donna, definita oscena, raffigurata nel quadro. Fu, allora, un susseguirsi impetuoso di eventi. Una moltitudine di persone si diresse infuriata nel Vescovado. Furono fatte suonare le campane, fu prelevata la statua d’argento di S. Oronzo, portato, tra i bagliori di innumerevoli fiaccole, in processione in piazza.

Qui, fu spiantato l’Albero e strappato, con gran furia, il berretto e lo stendardo. Fu stracciata in mille pezzi la bandiera, con il popolo che urlava a gran voce: “Viva il Re! viva S. Oronzo !”.

Poi nel Sedile, dopo aver distrutto il quadro raffigurante la Libertà, furono collocati due ritratti del Re e della Regina. Il giorno successivo, l’11 febbraio 1799, iniziò la dura repressione che instaurò, tra minacce,vendette e saccheggi, un clima di terrore e di vera e propria anarchia.

Come ha ricordato Luigi De Simone in “Lecce e i suoi Monumenti descritti ed illustrati”, opera apparsa per la prima volta nel 1874, oggetto di recente ristampa a cura di Mario Cazzato, Edizioni Grifo, 2024, quella rivoluzione fu brevissima.

Luigi Tondi la descrisse in un celebre acquerello.

L’iscrizione che vi appose fu la seguente: “Gran Prospetto della Piazza di Lecce nel dì 10 febbraio 1799, quando per la Controrivoluzione s’estirpa l’albero della Repubblica dopo un giorno di vita”.

Si susseguirono i saccheggi e gli arresti dei cittadini ritenuti giacobini. Anche nel Caffè dei Nobili furono infranti gli specchi e portata via tutta la mobilia del salotto.

Fu così che, a causa della feroce reazione, l’idea patriottica iniziò lentamente ad annidarsi nell’incipiente Carboneria.

Su quanto accaduto nel 1799 nella città di Lecce, la bibliografia è ampia. Tra i vari contributi segnalo, senza alcuna pretesa di esaustività, Nicola Bernardini, Lecce nel 1799, stampato nel 2000 con il patrocinio della Provincia di Lecce; Nicola Vacca, Le cronache leccesi di Emanuele M. Buccarelli, in Rinascenza salentina, 1934; Mario Spedicato, La città e la chiesa, in AA.VV., Storia di Lecce dagli Spagnoli all’Unità, a cura di Bruno Pellegrino, Editori Laterza, 1995 ; Pietro Palumbo, Storia di Lecce, Centro Studi Salentini, 1977; gli Atti del Convegno di Studi (14 – 15 maggio 1999), La rivoluzione del 1799 e il Salento, Lecce, 2000.