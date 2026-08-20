Accusato di concussione ai danni di un imprenditore: chiesto il processo per dirigente Suap Tricase

TRICASE (Lecce) – Dalla contestata gestione dei poteri amministrativi alla contestazione del grave reato di concussione punito da sei a dodici anni di reclusione. È questo il nodo della vicenda che vede imputato A.D.I, dirigente del SUAP del Comune di Tricase, per il reato di concussione nei confronti di un imprenditore del posto.

La vicenda riguarda la storica attività di ristorazione ambulante gestita da L.F., nei confronti della quale, nel 2023, il Comune di Tricase dispose la decadenza dalla concessione per l’occupazione del suolo pubblico. Il provvedimento, firmato da D.I., venne impugnato dall’imprenditore e successivamente annullato dal Consiglio di Stato, che ne ha ritenuto insussistenti i presupposti, evidenziando anche profili di carenza della motivazione.

Ma è la ricostruzione dei fatti che ha preceduto quel provvedimento ad assumere oggi particolare rilievo sul piano penale.

Secondo l’imputazione, infatti, D.I. avrebbe utilizzato la propria posizione e i poteri connessi al ruolo di dirigente SUAP per esercitare pressioni sull’imprenditore al fine di ottenere indebiti vantaggi per la società gestita dalla sua famiglia, prospettandogli la possibilità di fargli chiudere l’attività commerciale. Una frase, in particolare, è riportata nel capo di imputazione: “Se giro tra le carte e vado a fondo, si trova sempre qualcosa che non va bene”.

A quella che viene contestata come una pressione indebita è poi effettivamente seguita l’attivazione di iniziative amministrative nei confronti dell’attività e, infine, l’adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione del suolo pubblico, provvedimento che il giudice amministrativo ha successivamente annullato. È proprio questa sequenza – le pressioni, l’utilizzo dei poteri amministrativi e l’adozione di un provvedimento poi giudicato illegittimo – a costituire uno degli elementi centrali dell’accusa di concussione.

L’imprenditore L. F., che dopo la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, ha riaperto la sua paninoteca ambulante in piazza a Tricase, si costituirà parte civile, con il patrocinio dell’avvocaro Irene Chiffi, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assume di avere subito a seguito della condotta contestata.

La vicenda sarà esaminata dal gup Marcello Rizzo, nell’udienza del 23 settembre 2026, nella quale dovrà essere accertata la responsabilità penale dell’imputato, difeso dall’avvocato Mario Salvatore Ciardo.