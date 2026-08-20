La Polizia gli trova droga addosso e in casa, 37enne finisce agli arresti domiciliari

Taurisano (Lecce) – Trovato in possesso di sostanze stupefacenti, un 37enne di Ruffano finisce ai domiciliari.

L’arresto dell’uomo (S.S. le sue iniziali) è avvenuto in flagranza, la notte scorsa, da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano.

Poco prima delle ore 4, il 37enne è stato fermato a bordo della sua auto. E lui stesso ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro, che aveva nella tasca dei pantaloni, contenente 1,4 grammi di marijuana. Ai poliziotti ha poi riferito di non avere altro con sé.

Ma gli agenti non gli hanno creduto e hanno deciso di perquisirlo. Una richiesta, alla quale il 37enne ha opposto resistenza e, dopo aver spinto uno degli agenti, ha rapidamente estratto un involucro da una tasca e l’ha lanciato sul balcone di un’abitazione vicina.

Il gesto ovviamente non è passato inosservato e dopo aver recuperato l’oggetto lanciato, i poliziotti hanno scoperto che si trattava di un panetto da 101,5 grammi di hashish. La successiva perquisizione ha fatto scoprire, sempre nelle tasche del 37enne, un altro involucro con 0,7 grammi di cocaina.

Da qui una successiva perquisizione domiciliare che ha fatto rinvenire all’interno della sua stanza altra marijuana (per complessivi 6,2 grammi) più il materiale necessario al confezionamento della droga. E così sono scattati gli arresti domiciliari.

E domani mattina il 37enne di Ruffano, difeso dagli avvocati Luca Puce e Davide Micaletto, comparirà davanti al Tribunale penale monocratico (giudice Pietro Baffa, pubblico ministero Simona Rizzo) per la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima.