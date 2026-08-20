Liberati dalla Guardia Costiera altri 300 ricci di mare pescati illegalmente

Salento – Liberati, nel pomeriggio di oggi, altri 300 ricci di mare pescati illegalmente. L’operazione è stata effettuata dal personale della Guardia Costiera di Porto Cesareo, a seguito di segnalazione di dipendenti della locale Area Marina Protetta.

I 300 esemplari di ricci di mare (Paracentrotus lividus), risultati ancora vitali, sono stati sequestrati e prontamente rigettati in acqua per favorire la tutela faunistica dell’ambiente marino. L’operazione rientra nel dispositivo di controllo della Guardia Costiera a salvaguardia delle risorse ittiche e dell’ecosistema marino e segue l’analoga attività posta in essere nella giornata di ieri a Torre Suda, Marina di Racale, che ha portato alla liberazione di circa 100 esemplari oltre che alla sanzione del trasgressore.

Ma passando ad altra attività, gli uomini e le donne della Guardia Costiera del Basso Salento, coordinati dal Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, hanno effettuato nel corso della settimana, una serie di controlli finalizzati a contrastare i fenomeni di occupazione abusiva di suolo demaniale e, in particolare, la fastidiosa tendenza di taluni operatori a pre-posizionare le attrezzature balneari sui tratti di spiaggia libera, precludendo il diritto di tutti a fruirne liberamente.

In particolare a partire dalle prime ore di stamattina, il personale della Guardia Costiera di Gallipoli unitamente al personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Taurisano, nel corso di un controllo su un tratto di spiaggia libera del comune di Patù, ha accertato il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale e proceduto alla denuncia a piede libero di un operatore, che aveva posizionato su un’area di circa 100 metri quadrati attrezzature balneari e tavoli e sedie per la ristorazione.

Le attrezzature sono state sottoposte a sequestro penale e prontamente sgomberate dalla spiaggia al fine di rendere quest’ultima fruibile dai bagnanti.

Intanto, nel corso di due distinti interventi, sempre nella giornata di oggi, e lo scorso 18 agosto, il personale della Guardia Costiera di Porto Cesareo, a seguito di varie segnalazioni pervenute da privati cittadini, ha accertato sul demanio marittimo di competenza comportamenti illeciti posti in essere in spregio all’Ordinanza Balneare della Regione Puglia e alla recente ordinanza sindacale n. 5/2026, con la quale il Comune di Porto Cesareo ha dettato misure urgenti e temporanee per proteggere le dune, il litorale e il decoro pubblico. In tale contesto, in particolare, è stato sanzionato il comportamento finalizzato a assicurarsi tramite il pre-posizionamento di attrezzature balneari su spiaggia libera, la gestione della prima fila. Durante l’attività sono state elevate due sanzioni amministrative ed effettuati due sequestri amministrativi cautelari di attrezzature balneari di vario genere, liberando quasi 100 metri quadrati di demanio marittimo.

Analoga attività è stata posta in essere dal personale di Torre San Giovanni d’Ugento lo scorso 15 agosto, allorquando i militari nella spiaggia libera ricompresa tra due stabilimenti balneari, accertavano un’occupazione abusiva su pubblico demanio marittimo di strutture balneari effettuate arbitrariamente da una ditta privata, non provvista della prescritta autorizzazione comunale al noleggio di attrezzature balneari che operava con l’ausilio di un automezzo parcheggiato nei pressi del demanio. Il responsabile veniva deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale.

Successivamente, ieri, 19 agosto, sempre nel comune di Torre San Giovanni di Ugento, unitamente al personale della Polizia Locale, sono state sequestrate circa 180 attrezzature di vario genere posizionate illecitamente e con sistematicità su un’area di circa 200 metri quadrati.