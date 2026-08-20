Lite in famiglia e un 29enne resta ferito all’avambraccio da un colpo di arma da fuoco

Copertino (Lecce) – Resta ferito da un colpo di arma da fuoco sparato in famiglia.

Alla base dell’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, a Copertino, ci sarebbe – il condizionale è d’obbligo – una lite.

In un’abitazione di via Milano un 29enne è stato ferito all’avambraccio sinistro. A sparare, attorno alle 14.30, sarebbe stato un 62enne del posto, suocero del ferito.

Per motivi in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il 62enne avrebbe impugnato l’arma, pare legalmente detenuta, esplodendo un colpo. E il proiettile ha raggiunto il 29enne, all’arto superiore.

Quest’ultimo è stato subito portato al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe” di Copertino e poi trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce, per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Nell’abitazione di via Milano, invece, sono andati i carabinieri della Tenenza di Copertino e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli per i rilievi e le indagini. Ma non hanno trovato il 62enne, nel frattempo uscito da casa a bordo di un motociclo. L’uomo, però, in breve è stato rintracciato e accompagnato negli uffici dell’Arma per essere interrogato su quanto accaduto.