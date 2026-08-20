Tragico scontro sulla SP47 nella notte: muore un 21enne

SALENTO – Grave scontro stradale nella notte lungo la Strada Provinciale 47, nei pressi della centrale elettrica Terna. Intorno alle 3:00, le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie sono intervenute a seguito della segnalazione di un incendio che coinvolgeva uno scooter Piaggio.
Giunti sul posto, i soccorritori hanno constatato che il rogo del mezzo era stato innescato da un violento impatto con una motocicletta Yamaha R7. L’impatto si è rivelato fatale per il conducente dello scooter, un ragazzo di 21 anni residente a Neviano, per il quale il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso.
Gravemente ferito anche il conducente della motocicletta, un coetaneo nato a luglio 2003 e residente a Galatina: dopo le prime cure prestate sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla bonifica dell’intera area dell’incidente per la messa in sicurezza della carreggiata. I rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto per gli accertamenti di competenza.
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