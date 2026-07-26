Alla scoperta del Salento: La leggenda delle Due Sorelle

MELENDUGNO (Lecce) – Anticamente l’attuale area di Torre dell’Orso apparteneva alla città di Roca e, secondo alcune possibili interpretazioni, la splendida spiaggia del luogo sarebbe stato il teatro ove sbarcò Enea durante il suo viaggio posteriore alla distruzione di Troia, ma questa è un’altra storia. Chi guarda il mare dalla spiaggia resta colpito dalla presenza di due scogli molto vicini fra loro, quasi simmetrici e di forma pressoché simile. Il loro nome è “Le Due Sorelle”, in seguito ad un’antica leggenda del luogo.

Si racconta che molto, ma molto indietro nel tempo, due sorelle si allontanarono dalla loro casa, alla ricerca della felicità. Dopo aver vagato per un certo tempo, giunsero alla scogliera che domina la spiaggia e la rada di Torre dell’Orso, dove restarono colpite dai colori del cielo e dalla bellezza del mare, in cui il primo si rifletteva. Terribilmente attratta dallo spettacolo, una delle due fanciulle si lanciò in acqua, convinta di incontrare un’aitante ed innamorata creatura del mare ma, una volta giunta cominciò ad annaspare per restare a galla. Nel vedere la sorella che si dibatteva e gridava aiuto, anche l’altra si lanciò tra i flutti per soccorrerla, andando incontro, anch’essa, al suo triste destino.

Morirono abbracciate l’una all’altra, tuttavia Nettuno, il dio del mare, si impietosì, anche perché le due giovani si erano sacrificate per amore del suo regno, così trasformò i loro corpi inerti in due scogli che sempre sarebbero rimasti abbracciati, a guardia della rada. Sembra che un pescatore, attratto dalle grida di aiuto lanciate dalle due infelici, fosse arrivato sul posto dopo pochi minuti ed il suo sguàrdo si posò su due strani scogli che, almeno sino a quella mattina, non erano mai esistiti ……….

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), SallentinaTellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024).Emergenza VibrioCholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.