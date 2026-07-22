Con “Esplorando” il Salento più autentico si racconta passo dopo passo

SALENTO – Esiste un angolo di Salento dove il tempo sembra rallentare e la natura continua a custodire il suo equilibrio più autentico. È il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, uno scrigno di biodiversità che, anche quest’estate, apre le sue porte attraverso “Esplorando”, il calendario di escursioni gratuite promosso da Lido Pineta, stabilimento balneare eco-friendly gestito dalla Società Cooperativa Impegno Popolare e immerso nel cuore dell’area protetta. Un invito rivolto a residenti e visitatori per vivere il territorio con uno sguardo nuovo, seguendo itinerari guidati che conducono tra gli scenari più suggestivi della costa ugentina.

Tra gli appuntamenti più attesi, giovedì 23 luglio alle 17.30 prenderà il via il trekking alla Specchia del Corno, uno dei punti panoramici più affascinanti delle Serre Salentine. In compagnia delle guide ambientali Totò Inguscio ed Emanuela Rossi di Avanguardie, i partecipanti partiranno da Lido Pineta, in località Fontanelle, per un percorso di circa 5,5 chilometri con un dislivello di 65 metri. Il cammino attraverserà macchia mediterranea, antichi muretti a secco, rocce affioranti e terrazze naturali da cui lo sguardo potrà spaziare fino al mare. L’esperienza sarà riproposta anche il prossimo 20 agosto.

Il viaggio di “Esplorando” continuerà ogni giovedì fino al 20 agosto con percorsi sempre diversi, pensati per raccontare le molteplici anime del parco. Il 30 luglio sarà dedicato alla passeggiata lungomare tra dune sabbiose, pineta e vegetazione costiera. Il 6 agosto, invece, l’itinerario seguirà i canali che collegano le zone umide, preziosi ecosistemi frequentati da numerose specie di uccelli migratori. Il 13 agosto sarà la volta dei bacini costieri, oggi trasformati in importanti oasi naturalistiche, luoghi ideali per osservare la fauna e praticare birdwatching.

Ogni escursione ha una durata di circa due ore e si conclude al tramonto, quando il paesaggio si tinge dei colori più intensi della giornata. La partenza è prevista alle 17.30 fino al 31 luglio e alle 17.00 dal 1° al 20 agosto. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 347.9527701.

L’esperienza può iniziare già dal mattino trascorrendo una giornata a Lido Pineta, dove la spiaggia attrezzata si fonde con una pineta secolare, aree dedicate al relax, bar-caffetteria e un ristorante à la carte che propone piatti ispirati alla tradizione gastronomica salentina.

Al termine dell’escursione, il racconto del territorio può continuare anche attraverso i suoi sapori da Farnari Trattoria a Sentimento, a Gemini, a pochi minuti dalla costa. Ospitata in un edificio storico del Seicento, la trattoria interpreta la cucina locale valorizzando materie prime del territorio e ricette della memoria. Tra le proposte spiccano la frisella con sauté di cozze, fave e cicorie, lo spaghetto con pomodorino giallo, burrata e olio al basilico, piatti che trasformano ogni assaggio in un viaggio nella cultura gastronomica salentina.

Con “Esplorando”, il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento diventa così un luogo da vivere lentamente, passo dopo passo, attraversando paesaggi incontaminati, ecosistemi preziosi e testimonianze di un legame profondo tra uomo e natura.