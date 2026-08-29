“Chiari di Luna”, ultimo appuntamento 2026 a Maglie con “Mio figlio Francesco”: ill Patrono d’Italia visto dagli occhi di sua madre

MAGLIE (Lecce) – “Mio figlio Francesco”, spettacolo scritto dal direttore artistico Massimo Giordano e diretto da Ariele Vincenti, chiude lunedì 31 agosto nell’atrio del Liceo Capece di Maglie la ventiduesima edizione della rassegna teatrale “Chiari di Luna”.

Appuntamento alle 21.15 (apertura porte alle 20.45) con un testo che racconta la storia di san Francesco d’Assisi da un punto di vista insolito, intimo e profondamente umano: quello di sua madre, Pica de Bourlemont. Con la protagonista Claire Vallet, sul palco, Angela Cosi (arpa) e Giorgia Santoro (flauto traverso, bansuri, xiao), a dare vita attraverso ricordi, speranze, gioie e paure di una madre il ritratto di un uomo destinato a lasciare un’impronta profonda nella storia. Di un rivoluzionario che, consegnandosi totalmente a Dio, scelse la povertà, la pace, l’amore universale.

C’è Francesco bambino, pieno di curiosità; il giovane affascinato dalle feste, dalle ragazze e dal desiderio di gloria; il figlio che sembra destinato a seguire le orme del padre mercante e che invece, passo dopo passo, imbocca una strada inattesa. La madre osserva, racconta, si interroga, si ribella e infine comprende, accompagnando il pubblico dentro una vicenda che appartiene alla storia, ma che parla ancora al presente. E in scena, accanto all’attrice, le due musiciste ad evocare il mondo sonoro del Medioevo, dando voce alle atmosfere, ai sentimenti e ai paesaggi interiori del racconto.

Ticket d’ingresso 15 euro, prevendite e abbonamenti presso la biglietteria “Cartel” di piazza Aldo Moro 19 a Maglie (0836.484092 / 328.0454551), e on line su diyticket.it. “Chiari di Luna” si avvale del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e al Turismo – e del Piiil Cultura, patrocinio tra gli altri di Comune di Maglie, Provincia di Lecce e Puglia Culture.