Il Chiostro dei Carmelitani ospita lo spettacolo “Verso…L’Oltre quando la poesia si fa spettacolo” nella Rassegna estiva “Onde di cultura” del Comune di Nardò

Nardò. Sipario nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò. Lunedì 31 agosto alle ore 21:00 prende vita “VERSO… L’Oltre! quando la poesia si fa spettacolo”.

La performance teatrale per la Regia “ArtÀmia”, alias Annamaria Colomba, attrice e poetessa multi premiata, rientra nella prestigiosa e intensa Rassegna Culturale “ONDE DI CULTURA Estate culturale neretina” promossa dal Comune di NARDÒ, Assessorato alla Cultura, Francesco Plantera.

La Rassegna ha brillato per tutta la stagione con appuntamenti quotidiani fatta di libri, musica, teatro, letteratura, danza, canto, arte con voci di artisti non solo salentini, ma giunti da più parti del mondo.

Un prezioso dono per i neretini, il Salento e i tanti turisti che piacevolmente lo affollano.

E come ha sottolineato Francesco Plantera che ha vissuto e ancora vive questo Progetto con entusiasmo e tanto impegno: “Credo fermamente che investire nella Cultura significhi investire nella nostra comunità, nella nostra identità, nel futuro di Nardò.

Affinché, questa nostra fremente cittadina diventi più viva, più attrattiva, capace di offrire occasioni di incontro e di maggiore crescita!”.

Ci soffermiamo , per un momento, alla storia dello spettacolo.

“VERSO… L’Oltre! quando la poesia si fa spettacolo” possiede una storia che risale al 2015, quando, la stessa Annamaria Colomba pubblica la Silloge poetica “Prima che venga domani… (Poetiche Tracce)” Ed. Salentina, Galatina– 2015- dalla quale trae lo spettacolo teatrale “VERSO…Atto Unico”.

Una esperienza nata in collaborazione con “L’Officina delle Parole” dove, la parola lasciava le pagine del libro per divenire voce, gesto, musica, canto, rappresentazione scenica.

Lungo gli anni “VERSO… Atto Unico” ha solcato diversi palcoscenici e prestigiosi luoghi storici e culturali nel territorio salentino, riscuotendo importanti e significativi successi.

Poi, lo spettacolo si arricchisce di un Corto teatrale e prende vita “VERSO… L’Oltre! Quando la poesia si fa spettacolo “.

Ma torniamo ai giorni di questa rovente estate quando ancora una volta la poesia si fa spettacolo. Tutto è racchiuso in un libro e in un corto, un dialogo costante con Annamaria Colomba e l’attore Salvatore Cezza, i quali, proporranno, avviluppati nei ritmi di colori che si annodano e si srotolano, un racconto fatto di versi, musica, canto, maschere, ballo, mimo.

Vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà.

Lo spettacolo si snoda in 2 momenti significativi. Annamaria Colomba acciufferà i versi riposti comodamente nella sua raccolta poetica, e invitarli, per una sera, a venir fuori dalle pagine, calcare insieme a loro il palcoscenico in un accorato e vibrante spettacolo e, insieme alla voce di Salvatore Cezza, donarli al pubblico.

Una ricca scenografia ospita le parole poetiche, scritte su fogli colorati, abiti, scialli, maschere, appendiabiti, un tamburello, una tavolozza, un paravento. Tutto sostenuto da tanta tanta musica.

Nella seconda parte, cambio di scena.

Annamaria Colomba e Salvatore Cezza allacceranno un inteso dialogo tratto dal corto “LO SCAFISTA” del prof. Giuseppe Piccioli Resta, un soggetto calato, in una dolorosa, se pur necessaria, contemporaneità!

E poi il pubblico sarà salutato da un “Gran Finale“ quando Annamaria Colomba indosserà tutti i colori raccontati nella silloge: il Nero, il Blu e il Bianco, il Verde il Rosso con un omaggio alla sua “Grande Madre” sulle note di un brano di Morricone.

È questo che sanno fare poesia e teatro, loro privilegio è di non conoscere i limiti del tempo, perché possiedono i semi dell’eternità!

Basta porgere lo sguardo, l’orecchio e il cuore!

in questo spazio nostro compito sarà quello di coinvolgere tutti in una esperienza legata a vicende umane che accompagnano la nostra quotidianità attraversate dalla Bellezza!

Con l’augurio per tutti noi, di tornare a casa un po’ cambiati, perché, prima che cali il sipario, non dobbiamo dimenticare che lo spettacolo è vivo quando è completato dal sentimento del pubblico.

VERSO… L’Oltre!

quando la poesia si fa spettacolo

con Annamaria Colomba e Salvatore Cezza

Introduce e coordina Pompea Vergaro

Musiche Čajkovskij e Morricone

Alla consolle Raffaele Giocondo

Costumi Maria Grazia Spedicato

Regia “ArtÀmia”, alias Annamaria Colomba