I Concerti del Chiostro, domenica 30 agosto a Galatina

GALATINA (Lecce) – Continua la ventiseiesima edizione de I Concerti del Chiostro, il festival diretto da Luigi Fracasso che dal 1998 porta la grande musica nel Salento tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Agosto si chiude con l’appuntamento di domani, domenica 30 agosto: Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite ne “L’anno che verrà” – Canzoni di Lucio Dalla a Galatina, nel Chiostro del Palazzo della Cultura (biglietto 10 euro).

Domenica 30 agosto 2026 – Galatina, Chiostro del Palazzo della Cultura

Servillo / Girotto / Mangalavite – “L’anno che verrà” – Canzoni di Lucio Dalla

Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce) rileggono il repertorio di Lucio Dalla, cantautore capace di intercettare il comune sentire e tradurlo in una forma insieme poetica e popolare.

“L’anno che verrà” è il titolo scelto per questo viaggio tra canzoni antiche come la terra ma con dentro un motore rivolto al domani. Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e i tre musicisti si avvicinano alla sua scrittura nel tentativo di ritrovarne la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia.

«L’anno che verrà ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che… sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno!».

Giovedì 03 settembre – NARDÒ, Giardino Orto Botanico

RITA MARCOTULLI – “UNDER 29 BUT ME”

Dopo il successo di “Caraviaggianti”, Rita Marcotulli, pianoforte e composizioni, torna con una nuova formazione e un nuovo progetto dal titolo scherzoso “Under 29 but me”. Con lei sul palco sua figlia Elettra Minieri, tastiere e composizioni, Ava Alami, voce di origini iraniane, Daniele Bucci alla batteria, Damiano De Matteis al basso, Andrea Cardone al sax e, come guest, Luca Aquino alla tromba.

Un progetto che mette insieme musicisti, storie, culture e generazioni diverse, costruendo un percorso nel quale il jazz e l’improvvisazione diventano spazio di incontro e di dialogo. Al centro, la musica di Rita Marcotulli e il confronto con una nuova formazione, capace di far convivere sensibilità e percorsi differenti.

Il titolo, “Under 29 but me”, gioca con il rapporto tra generazioni e introduce un progetto nel quale l’esperienza della pianista e compositrice incontra quella di musicisti più giovani, a partire appunto da sua figlia, in un intreccio di linguaggi e personalità.

FINO AL 20 OTTOBRE

Dodici appuntamenti, oltre cinquanta musicisti e un programma che attraversa generi, epoche e linguaggi diversi, dalla musica classica — cuore della rassegna — al jazz, al blues, al cantautorato, fino alle colonne sonore e alla musica d’autore, tutto questo in quattro comuni del Salento: Galatina, Soleto, Cutrofiano e Nardò.

Tra i protagonisti anche Danilo Rossi & The New Gipsy Project, Giovanni Caccamo con la Sicily Symphony Orchestra in L’alba dentro l’imbrunire, Leonardo Colafelice, il Duo De Cesario/Fracasso con Valentino Zucchiatti, Paolo Fresu e Giovanni Sollima in FS: in viaggio, The Palm Court Quartet con un omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota e Roberto Cappello con Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente. Novità del 2026 sarà inoltre la masterclass del M° Pierluigi Camicia, che si concluderà con il concerto finale dei migliori corsisti.

Il cartellone è firmato come sempre dal M° Luigi Fracasso, pianista e didatta con all’attivo concerti in tutto il mondo, ideatore e alla guida del festival fin dalla prima edizione.

Per tutti gli spettacoli, ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00.

Info e biglietteria

Abbonamento 12 spettacoli € 70 + d.p. e comm. serv. (edizione limitata, fino ad esaurimento disponibilità).

Acquisto biglietti e abbonamento su diyticket.it e presso le ricevitorie abilitate diyticket.

Infoline: 375 6174767, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.