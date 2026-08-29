Bici del rider colpita dal Suv, Vetrugno ci mette la faccia: “Non è andata così. Contro di me un’ingiusta caccia al mostro”

“Prima di raccontare una storia bisognerebbe conoscerla. Prima di infangare persone o aziende bisognerebbe verificare i fatti e ascoltare tutte le parti”. Dopo tre giorni di accuse, polemiche e attacchi sui social, Daniele Vetrugno ha deciso di uscire allo scoperto e difendere pubblicamente la propria onorabilità. Il noto imprenditore, che insieme al fratello ha dato vita al Cantiere, uno dei locali più conosciuti della movida di Lecce e Milano, era stato indicato come l’uomo alla guida del Suv che la sera del 25 agosto, durante i festeggiamenti dei Santi Patroni, aveva travolto la bicicletta di Muhammad, rider pakistano di 52 anni residente a Borgagne. Dopo aver fornito in forma riservata la propria ricostruzione al nostro giornale, Vetrugno ha affidato a Instagram le prime parole pubbliche, mentre nella serata di ieri è stato diffuso un comunicato firmato dagli avvocati Francesca G. Conte e Andrea Papa. Secondo la versione dell’imprenditore, supportata anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, non ci sarebbe stato alcun gesto intenzionale, ma soltanto un urto fortuito avvenuto durante una manovra per entrare nel garage adiacente al locale.



“La bicicletta – spiegano i legali – era parcheggiata sul passo carrabile e si trovava in una posizione che non ne avrebbe consentito la piena visibilità dalla vettura. Non risponde assolutamente al vero che Vetrugno abbia volontariamente danneggiato la bicicletta del rider”, chiariscono gli avvocati, aggiungendo che l’imprenditore, appena resosi conto dell’accaduto, si sarebbe immediatamente offerto di risarcire il danno e, se necessario, anche di acquistare un nuovo mezzo. Nel frattempo Muhammad ha già provveduto a riparare la bicicletta ed è tornato al lavoro. Contattato telefonicamente anche dai legali, avrebbe riferito che non era accaduto nulla di grave e che per lui gli italiani sono “fratelli”.



Vetrugno ritiene quindi che intorno all’episodio sia stata costruita una rappresentazione non aderente ai fatti, capace di scatenare un’ingiusta “caccia al mostro” con pesanti conseguenze sulla sua reputazione personale e professionale. Sui social, intanto, la polemica non si è fermata: c’è persino chi si è fatto fotografare con alcune biciclette davanti al passo carrabile dove si è verificato l’incidente. “Appare davvero un fuor d’opera il vespaio che la notizia, riportata in modo probabilmente affrettato e non aderente ai fatti, ha scatenato e continua a scatenare”, sostengono i legali, ricordando come Vetrugno si sia sempre distinto, a loro giudizio, per correttezza, rispetto e inclusione, assumendo negli anni anche lavoratori connazionali del rider. Nel comunicato viene criticato inoltre l’atteggiamento di alcuni esponenti politici, accusati di avere strumentalizzato l’episodio, e si diffida chiunque dall’alimentare attraverso la stampa o i social polemiche suscettibili di sfociare in calunnia o diffamazione. Sulla vicenda era intervenuto anche l’assessore al Welfare Andrea Guido, che insieme al sindaco Adriana Poli Bortone aveva manifestato la disponibilità a comprare una nuova bicicletta al lavoratore.



Dopo aver parlato con Muhammad, l’assessore Andrea Guido ne ha sottolineato “l’umanità e la dignità immense”, annunciando un prossimo incontro davanti a un caffè e auspicando la presenza anche del sindaco e dell’autore dell’incidente: “La nostra comunità non si costruisce sui muri, ma sul dialogo, sulla responsabilità e sulla capacità di guardarsi negli occhi e ripartire. Muhammad non è solo: Lecce è con lui”. Un confronto al quale, dopo l’uscita pubblica di Vetrugno, l’amministratore vorrebbe far partecipare anche l’imprenditore, per provare a chiudere una vicenda nata da una manovra accidentale, come ha spiegato il protagonista, e trasformata in pochi giorni in un caso capace di dividere la città.