Danneggia auto e tenta una rapina in ospedale: 30enne arrestato al Vito Fazzi

LECCE – Ha tentato di rapinare una donna all’interno dell’ospedale, davanti al figlio minore, spintonando il bambino fino a farlo cadere a terra. Poco dopo è stato bloccato mentre danneggiava alcune auto nel parcheggio del Vito Fazzi. Una mattinata di tensione culminata con l’arresto di un 30enne originario del Ghana, senza fissa dimora.

L’allarme è scattato all’alba di oggi. Il personale del Posto fisso di polizia e le guardie giurate avevano sorpreso l’uomo mentre prendeva di mira diverse vetture in sosta nel parcheggio interno dell’ospedale. Quando sono intervenuti gli agenti delle Volanti, il 30enne era in forte stato di agitazione e veniva contenuto a fatica per evitare che potesse provocare altri danni o aggredire qualcuno.

Una volta immobilizzato e ammanettato, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti. Ed è qui che la vicenda ha preso una piega ancora più grave.

Negli stessi uffici si è infatti presentata una donna per denunciare il tentativo di rapina subito poco prima. La vittima ha riconosciuto senza esitazioni il 30enne come l’uomo che, all’interno dell’ospedale, avrebbe cercato di strapparle la collanina e la fede nuziale. Al suo fianco c’era il figlio minore, che durante l’aggressione sarebbe stato spintonato e fatto cadere a terra, riportando alcune lesioni.

Soltanto il giorno precedente, secondo quanto ricostruito, i carabinieri erano intervenuti a Lizzanello dopo che il 30enne aveva danneggiato altre auto parcheggiate. In stato di alterazione e con un trauma a un braccio, era stato quindi trasportato al pronto soccorso del Vito Fazzi. Una volta dimesso, però, avrebbe nuovamente dato in escandescenza.

Alla luce di quanto accertato, gli agenti hanno arrestato l’uomo. Informato il sostituto procuratore di turno, il 30enne è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce.